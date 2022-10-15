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33. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası'na doğru

15.10.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organizasyona 12 ülkeden 120 yat ile 1100 yelkenci kayıt yaptırdı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek Marmaris Uluslararası Yarış Haftası, 22-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünden (MIYC) yapılan açıklamada, 33 yıldır aralıksız düzenlenen yarışın, Doğu Akdeniz'in en yüksek katılımlı yelkenli yat yarışı olduğu belirtildi.

Yarış haftasının bugüne kadar yaklaşık 30 ülkeden binlerce yelkenciyi konuk ettiğinin vurgulandığı açıklamada, bu yıl yarış haftasına Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Karadağ, Belarus, Moldova, Kazakistan, Romanya ve Letonya'dan 1100 yelkencinin 120 tekneyle kayıt yaptırdığı kaydedildi.

Açıklamada, Marmaris'e sosyal ve ekonomik çok önemli katkıları olan etkinliğin gelişmesi için herkesin desteğinin gerektiği belirtilerek, sponsorlar Setur Marinas, Netsel Marina, Nexonya ve Marmaris Belediyesine teşekkür edildi.

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Marmaris yat yaris

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