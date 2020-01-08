3.3 Milyon ödeme yapıldı

Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Düzce’de 2 bin 407 kişiye engelli evde bakım maaşlarının ödemeleri yapıldı.

Engellilere evde bakım maaşı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılıyor. Engellilerin bakımlarının daha da kolaylaştırılması için yapılan ödemeler kapsamında Düzce’de Aralık ayında 2 bin 407 kişiye ödeme yapıldı. Ödemeler ile ilgili bilgileri aktaran Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü “İlimizde Aralık ayında 2 bin 407 kişiye engelli evde bakım aylığı ödemesini gerçekleştirdik. Toplam yatırılan rakam 3 milyon 373 bin 184 lira 37 kuruş olarak vatandaşlarımızın hesaplarına geçti. 2020 yılı içerisinde de belirlediğimiz ailelerimize ödemelerimiz devam edecek” denildi.

