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34 aranan şahıs yakalandı

İHA İHA
08.05.2024 12:29
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Balıkesir’de Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde arama kaydı bulunan 34 şahıs yakalandı.

34 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz 4 günde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda 6 bin 269 şahıs sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan arama kaydı 34 şahıs yakalandı. Gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek, 3 kurusıkı tabanca ve 29 adet fişek, 3 bıçak, 86 adet sentetik ecza maddesi, 7,54 gram metamfetamin maddesi, 7,19 gram esrar maddesi ele geçirildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla ilgili çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

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