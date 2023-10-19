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"34. Marmaris Boat Show" 25 Ekim'de kapılarını açacak

19.10.2023 07:56 | Son Güncelleme:
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Marmaris Ticaret Odası (MTO) ve Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MİYC) işbirliğinde Marmaris Belediyesi destekleriyle düzenlenen deniz araçları, yat ekipmanları ve aksesuarlarının yer alacağı "34. Marmaris Boat Show" fuarı, 25 Ekim'de başlayacak.

"34. Marmaris Boat Show" 25 Ekim'de kapılarını açacak

Netsel Marina Etkinlik Alanı'nda üç gün sürecek fuar, yaklaşık 50 şirket ve 100 markanın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Yat ve tekne sektörünün tanıtımının yapılacağı fuarda, katılımcı şirketlerin stantlarına, fotoğraf sergisine, söyleşi ve oturumlara yer verilecek.

Marmarisli kaptan ve ahşap tekne ustası Mustafa Kısaoğlu tarafından, Marmaris'e özgü "Yelkenli Paraçele" tipi tekne fuar sırasında inşa edilecek ve yapım aşamaları ziyaretçiler tarafından izlenebilecek.

Fuar alanında, Marmaris'te mavi yolculuğun ilk teknesi olan "Hürriyet"in yapımında kullanılan malzemeler sergilenecek.

1930 ve 1940'lı yılların gazete kupürlerinden oluşan "Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Basında Marmaris Fotoğraf Sergisi" ve Marmaris'in süngercilik tarihine ait detaylara yer veren "Yakın Geçmişte Marmaris'te Süngercilik Fotoğraf Sergisi" de ziyaret edilebilecek.

Fuarın ikinci gününde "Marmaris'te Mavi Yolculuğun Tarihi" adlı söyleşi, belgesel yapımcısı ve yönetmen Savaş Karakaş'ın moderatörlüğünde, Oksijen Gazetesi yazarı Ali Boratav ve Marmaris'te mavi yolculuk serüvenini başlatan Hürriyet teknesinin sahibi Mustafa Eroğlu ve Süleyman Eroğlu'nun katılımıyla yapılacak.

Ayrıca, Marmaris'in yaşayan son sünger dalgıçlarından Selimiyeli Ahmet Yıldız (Mithat Dayı), Abdi Aslan (Bodi'nin Abdi) ve dalış eğitmeni, araştırmacı Gökçer Karaağaç'ın konuk olacağı "Marmaris'te Süngercilik Tarihi" oturumunda Marmaris'in kaybolan mesleği süngerciliğe dair anılar paylaşılacak.

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Marmaris yat mto

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