34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali başladı

Taşköprü Belediyesince bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali başladı.

Tarihi Taşköprü yanındaki sarımsak heykelinin açılışının ardından, Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nin açılış kurdelesi kesildi.

Stantların ziyaret edilmesinden sonra protokol üyelerince festival kapsamında Pompeiopolis Tarım Orman Hayvancılık ve Tarımsal Gıda Fuarı'nın da açılışı gerçekleştirildi.

Tarım fuarını gezen protokol üyeleri, ardından açılış töreninin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanı'na geçti.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, burada yaptığı konuşmada, Taşköprü'nün sahip olduğu tarımsal değerlerle ön plana çıktığını söyledi.

Taşköprü'nün sarımsağın anavatanı olduğunu sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bunu bildiğini belirten Çakır, "Bu sene de bereketli ve güzel bir sezonu geride bıraktık. 34 yıl önce sahip olduğu güzellikleri ülkemize göstermek için başladıkları festival bugün 34 yaşında. Bir festivali başlatmak kolay değildir ama daha zoru devam ettirmektir." dedi.

- "Tarım alanındaki canlanma kendini hissettiriyor"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise kalkınmak için üretmenin önemine değildi.

Kovid-19 salgınının ülkelerin üretimlerini önemli ölçüde etkilediğine işaret eden Karakaya, şöyle konuştu:

"Dünyada stoksuz üretim teknolojisinin gelişmesiyle gelişmekte olan ülkeler, üretim sınırlaması getirdi. Dünya, stok seviyelerinin en düşük olduğu dönemde pandemiye yakalandı. Bu süreçte tüketim devam ederken üretim önemli ölçüde daraldı. Pandeminin ortadan kalkmasıyla normal hayata geçerken mevcut stoklar tükenmişti ve yeniden üretime geçmek bunu karşılamadı. Dünyadaki genel fiyat artışının sebebi budur. Elbette Türkiye de bundan nasibini aldı ama şunu ifade edelim; bu, Türkiye'nin bir yerde hayrına oldu. Uygulanan para politikalarıyla Türkiye, üretime ağırlık verdi."

Türkiye'nin üretime yönelik ekonomiye geçtiğini anlatan Karakaya, "Birkaç aydır özelikle tarım alanındaki canlanma kendini hissettiriyor. Türkiye'de yeni uygulanan politikalar, ihracata, üretime dayalı politikalar. Bu işin önü açıktır. Dolayısıyla buna herkesin inanması, desteklemesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Bugün hep ekonomi önümüze getiriliyor. Allah'a şükür, o alanda bir sorun yok ancak ekonomiyi önümüze getirenlere de iyi bakmak lazım. Hiç kimse bu ülkenin 40 yıldır terör örgütleri ile mücadele ettiğini, bunun ekonomi üzerinde olumsuz etkilerini konuşmuyor. Bugün resmi ağızların bize verdiği rakam, PKK terör örgütü ile yapılan mücadele için 2 trilyon dolar harcandığı yönünde. Bunun çeyreğini alsak, 500 milyar dolar. Bu 500 milyar dolar ekonomide kalmış olsaydı her gün eleştirdikleri dış borç diye bir şey olmazdı. Dolayısıyla terör sadece canımızı değil, ekonomimizi, refahımızı da alıyor. Onun için terör örgütünün bir an önce kökünün kazınması lazım. Hem bir yandan teröre destek veriyorlar hem de bir taraftan ekonominin sıkıntılarından bahsediyorlar. Bu çelişkileri hepimizin görmesi lazım."

BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alay da son dönemdeki terör olaylarında şehit olanların yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diledi.

Alay, "Saldırıda tetiği çekenleri, katilleri, azmettirenleri, azmettirenleri kucaklayanları, siyasetçi maskesi takan sivil toplum örgütü yöneticisi kılığında aramızda dolaşan iş birlikçilerini lanetliyorum. Hiçbir siyasi hesabın terör örgütü uzantılarının meşru göstergesini bahane edilmesini kabul etmeyeceğiz. Terör eylemlerini lanetlemekte tereddüt eden Millet İttifakı partilerini milletimizin vicdanına havale ediyorum." diye konuştu.

Sarımsağın Taşköprü ile özdeşleştiğini dile getiren Alay, festivalde emeği geçenler ve üreticilere teşekkür etti.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ise ilçenin tarihi öneminden bahsederek, "Taşköprü Sarımsak Festivali, ilimizi ve ilçemizi tanıtmak amacıyla 34 yıldır yapılmaktadır. Bu festivalin asıl tarihi, Roma dönemine aittir. Yani diyebiliriz ki bu yıl 2 bin 34'üncüsünü kutluyoruz. Ülkemizi Avrupa Birliği'nde temsil eden yedi üründen biri, Taşköprü sarımsağıdır." diye konuştu.

Sarımsaklı ev yemekleri yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından festivalin yapılmasına katkı sunanlara plaket takdim edildi.

Açılış töreni, Türkiye'nin farklı bölgeleri ve farklı ülkelerden gelen dans gruplarının gösterisi ile sona erdi.

Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, eski bakanlardan Murat Başeskioğlu, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, MHP Kastamonu İl Başkanı Emin Çınar ile vatandaşlar katıldı.

Festival, 21 Ağustos'a kadar konserler ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.

