SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

34 yaşındaki hakemden acı haber! Boğularak öldü

İçerik devam ediyor

Zonguldak Valiliği'nin olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişleri yasaklamasına rağmen Uzunkum sahilinde denize giren eski futbolcu ve klasman hakem 34 yaşındaki Hakan Ergin boğularak hayatını kaybetti.

Eski futbolcu ve klasman hakemi olan, Kızılay Kan Merkezi Kan Bağış Kazanım Koordinatörü olarak görev yapan 34 yaşındaki Hakan Ergin serinlemek için denize girdi. Ancak şiddetli dalgalar arasında gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

ARAMALAR SONUCU BULUNDU

Sahil güvenlik botu ile çevrede arama yapan ekipler Ergin'i kıyıdan açıkta buldu.

34 yaşındaki hakemden acı haber! Boğularak öldü 1

KURTARILAMADI

Bota çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan Ergin, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

34 yaşındaki hakemden acı haber! Boğularak öldü 2

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ergin'in hastaneye gelen yakınları ise acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.

34 yaşındaki hakemden acı haber! Boğularak öldü 3

Öte yandan polis ekipleri olayın yaşandığı Uzunkum sahilinin yanı sıra diğer plajlardan da vatandaşların tahliyesini sağladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Amedspor'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi!Amedspor'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi!
Hull City'de Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha!Hull City'de Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha!
Anahtar Kelimeler:
Hakem Zonguldak boğulma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
neden ısrarla yapılan uyarılara dikkat etmiyoruz. Allah rahmet eylesin
girmeyin kardeşim
Hakem doğru karar verememiş , uyarılara rağmen denize girmiş. Allah rahmet eylesin.
En Çok Okunan Haberler
Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

Husiler: 'Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisini vurduk'

Husiler: 'Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisini vurduk'

Gözaltına alınmıştı! Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin'in evinden bunlar çıktı

Gözaltına alınmıştı! Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin'in evinden bunlar çıktı

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

25 bin TL zamma kapı aralandı

25 bin TL zamma kapı aralandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.