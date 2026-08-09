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Porto'da Deniz Gül'e büyük şok! Milli yıldızın evine hırsız girdi

Porto'da forma giyen 22 yaşındaki golcü Deniz Gül, evinde yaşanan hırsızlık olayıyla gündeme geldi. CNN Portugal'ın haberine göre genç futbolcunun evi, pazar sabahı evde kimsenin bulunmadığı sırada soyuldu.

Porto'da Deniz Gül'e büyük şok! Milli yıldızın evine hırsız girdi
Burak Kavuncu
Deniz Gül

Deniz Gül

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
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Porto forması giyen Deniz Gül'ün Portekiz'deki evi, genç futbolcunun maçta olduğu sırada soyuldu. Hırsızların yaklaşık 250 bin euro değerinde saat ve mücevher çaldığı belirtildi.

250 BİN EUROLUK SAAT VE MÜCEVHER ÇALINDI

Porto da Deniz Gül e büyük şok! Milli yıldızın evine hırsız girdi 1

CNN Portugal'ın haberine göre eve giren hırsızların, Deniz Gül'e ait çok sayıda saat ve mücevheri beraberlerinde götürdüğü öğrenildi. Çalınan eşyaların toplam değerinin yaklaşık 250 bin euro olduğu belirtildi.

DENİZ GÜL MAÇTAYDI

Porto da Deniz Gül e büyük şok! Milli yıldızın evine hırsız girdi 2

Olayın yaşandığı sırada Deniz Gül'ün Porto'nun Alverca ile oynayacağı karşılaşma için takım arkadaşlarıyla birlikte evinden uzakta olduğu aktarıldı.

Hırsızlık olayının ardından Portekiz Kamu Güvenlik Polisi (PSP) harekete geçti.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Porto da Deniz Gül e büyük şok! Milli yıldızın evine hırsız girdi 3

Portekiz polisi, olayla ilgili soruşturma başlatırken hırsızların kimliklerini belirlemeye çalışıyor. Evde ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarının, şüphelilerin tespit edilmesinde önemli rol oynayabileceği değerlendiriliyor.

GALATASARAY'A ÖNERİLMİŞTİ

Porto da Deniz Gül e büyük şok! Milli yıldızın evine hırsız girdi 4

Öte yandan Deniz Gül'ün adı transfer gündeminde de yer alıyor. Genç golcünün menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği belirtilirken, Porto'nun oyuncuyu takımda tutmak istediği ifade ediliyor.

Portekiz ekibinin, Deniz Gül için ancak 15-20 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde satışa onay vermeyi planladığı aktarılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık porto Deniz Gül
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