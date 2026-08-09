Porto'da Deniz Gül'e büyük şok! Milli yıldızın evine hırsız girdi

Porto forması giyen Deniz Gül'ün Portekiz'deki evi, genç futbolcunun maçta olduğu sırada soyuldu. Hırsızların yaklaşık 250 bin euro değerinde saat ve mücevher çaldığı belirtildi.

250 BİN EUROLUK SAAT VE MÜCEVHER ÇALINDI

CNN Portugal'ın haberine göre eve giren hırsızların, Deniz Gül'e ait çok sayıda saat ve mücevheri beraberlerinde götürdüğü öğrenildi. Çalınan eşyaların toplam değerinin yaklaşık 250 bin euro olduğu belirtildi.

DENİZ GÜL MAÇTAYDI

Olayın yaşandığı sırada Deniz Gül'ün Porto'nun Alverca ile oynayacağı karşılaşma için takım arkadaşlarıyla birlikte evinden uzakta olduğu aktarıldı.

Hırsızlık olayının ardından Portekiz Kamu Güvenlik Polisi (PSP) harekete geçti.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Portekiz polisi, olayla ilgili soruşturma başlatırken hırsızların kimliklerini belirlemeye çalışıyor. Evde ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarının, şüphelilerin tespit edilmesinde önemli rol oynayabileceği değerlendiriliyor.

GALATASARAY'A ÖNERİLMİŞTİ

Öte yandan Deniz Gül'ün adı transfer gündeminde de yer alıyor. Genç golcünün menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği belirtilirken, Porto'nun oyuncuyu takımda tutmak istediği ifade ediliyor.

Portekiz ekibinin, Deniz Gül için ancak 15-20 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde satışa onay vermeyi planladığı aktarılıyor.