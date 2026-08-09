Trabzonspor'da Darwin Nunez mutluluğu! Transferde mutlu sona ulaşıldı

Mohamed Salah transferiyle dünya futbolunda ses getiren Trabzonspor, bir yıldız transferinde daha sona geldi. Bordo-mavililer, Al Hilal forması giyen Darwin Nunez'in kiralık transferi için anlaşma noktasına ulaştı.

TRABZONSPOR'DAN BİR YILDIZ HAMLESİ DAHA

Radyospor'dan gazeteci Salim Manav'ın haberine göre Trabzonspor, 27 yaşındaki futbolcunun transferinde anlaşma sağladı.

NUNEZ TRABZONSPOR'A KİRALIK GELECEK

Bordo-mavililerin Nunez'i kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor. Uruguaylı forvetin transferi için gerçekleştirilen görüşmelerde önemli mesafe kaydedildi.

Al Hilal ile anlaşmanın tamamlanmasının ardından Nunez'in Trabzonspor forması giymesi bekleniyor.

LIVERPOOL 85 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Darwin Nunez, Benfica'da gösterdiği başarılı performansın ardından 2022 yılında Liverpool'a transfer olmuştu. İngiliz ekibi, Uruguaylı golcünün bonservisi için 85 milyon euro ödemişti.

Ancak Nunez, Liverpool kariyerinde kendisinden beklenen istikrarlı performansı tam anlamıyla ortaya koyamadı.

AL HİLAL'E 53 MİLYON EUROYA GİTTİ

Nunez, geçen sezonun başında Liverpool'dan ayrılarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'e transfer oldu. Suudi kulübü, yıldız futbolcunun bonservisi için Liverpool'a 53 milyon euro ödedi.

Şimdi ise Trabzonspor, Nunez'i kiralık olarak kadrosuna katarak Salah ile yeniden buluşturmaya hazırlanıyor.

SALAH İLE YENİDEN BULUŞACAK

Nunez'in transferini özel kılan detaylardan biri de Mohamed Salah ile daha önce Liverpool'da birlikte forma giymiş olması. Trabzonspor'un iki yıldızı yeniden aynı takımda buluşturma ihtimali, bordo-mavili taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Trabzonspor, transferin tamamlanması halinde Salah'ın ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmış olacak.