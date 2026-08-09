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Trabzonspor'da Darwin Nunez mutluluğu! Transferde mutlu sona ulaşıldı

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Trabzonspor, Mohamed Salah'ın ardından hücum hattına bir dünya yıldızı daha kazandırmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Uruguaylı golcü Darwin Nunez'in transferi için Al Hilal ile yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor'da Darwin Nunez mutluluğu! Transferde mutlu sona ulaşıldı
Burak Kavuncu

Mohamed Salah transferiyle dünya futbolunda ses getiren Trabzonspor, bir yıldız transferinde daha sona geldi. Bordo-mavililer, Al Hilal forması giyen Darwin Nunez'in kiralık transferi için anlaşma noktasına ulaştı.

TRABZONSPOR'DAN BİR YILDIZ HAMLESİ DAHA

Trabzonspor da Darwin Nunez mutluluğu! Transferde mutlu sona ulaşıldı 1

Radyospor'dan gazeteci Salim Manav'ın haberine göre Trabzonspor, 27 yaşındaki futbolcunun transferinde anlaşma sağladı.

NUNEZ TRABZONSPOR'A KİRALIK GELECEK

Trabzonspor da Darwin Nunez mutluluğu! Transferde mutlu sona ulaşıldı 2

Bordo-mavililerin Nunez'i kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor. Uruguaylı forvetin transferi için gerçekleştirilen görüşmelerde önemli mesafe kaydedildi.

Al Hilal ile anlaşmanın tamamlanmasının ardından Nunez'in Trabzonspor forması giymesi bekleniyor.

LIVERPOOL 85 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Trabzonspor da Darwin Nunez mutluluğu! Transferde mutlu sona ulaşıldı 3

Darwin Nunez, Benfica'da gösterdiği başarılı performansın ardından 2022 yılında Liverpool'a transfer olmuştu. İngiliz ekibi, Uruguaylı golcünün bonservisi için 85 milyon euro ödemişti.

Ancak Nunez, Liverpool kariyerinde kendisinden beklenen istikrarlı performansı tam anlamıyla ortaya koyamadı.

AL HİLAL'E 53 MİLYON EUROYA GİTTİ

Trabzonspor da Darwin Nunez mutluluğu! Transferde mutlu sona ulaşıldı 4

Nunez, geçen sezonun başında Liverpool'dan ayrılarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'e transfer oldu. Suudi kulübü, yıldız futbolcunun bonservisi için Liverpool'a 53 milyon euro ödedi.

Şimdi ise Trabzonspor, Nunez'i kiralık olarak kadrosuna katarak Salah ile yeniden buluşturmaya hazırlanıyor.

SALAH İLE YENİDEN BULUŞACAK

Trabzonspor da Darwin Nunez mutluluğu! Transferde mutlu sona ulaşıldı 5

Nunez'in transferini özel kılan detaylardan biri de Mohamed Salah ile daha önce Liverpool'da birlikte forma giymiş olması. Trabzonspor'un iki yıldızı yeniden aynı takımda buluşturma ihtimali, bordo-mavili taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Trabzonspor, transferin tamamlanması halinde Salah'ın ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor mohamed salah Darwin Nunez
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu paralar nerden geliyor hani harcama limitleri
bunların parasını Arap şeyhinin verdiği doğru mu? Trabzonu ikinci bir city yapma planları var mı? qnb finans neden Trabzona sponsor oldu? bunlara kim izin veriyor? Ali koçun dediği gibi birileri neleri destekliyor?
Trabzonspor şampiyon ol artık madem bu kadar masrafa girdin.
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