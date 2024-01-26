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34 yıl önce şehit olan arkadaşlarını yad etmek için kilometrelerce yol kat ettiler

İHA İHA
26.01.2024 11:02 | Son Güncelleme:
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1987 yılının Harp Okulu mezunları, 34 yıl önce Şırnak’ta yaşanan çatışmada şehit düşen arkadaşları Şenol Kamış için Sakarya’nın Geyve ilçesindeki mezarına gelerek, dualarla yad etti.

34 yıl önce şehit olan arkadaşlarını yad etmek için kilometrelerce yol kat ettiler

34 yıl önce Şırnak’ta yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Şenol Kamış, şehadet yıl dönümünde 1987 Harp Okulu Mezunları Yardımlaşma Derneği tarafından, Geyve Şerefiye Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında yad edildi. Her sene İstanbul, Ankara gibi şehirlerden kilometrelerce yol kat ederek şehit Kamış’ı ziyaret eden arkadaşları, Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.

Şehidin mezarı başında konuşan derneğin başkanı emekli Albay Uğur Şerif Peker, "Bizim, Şenol kardeşimizle ilgili anlatacak çok anımız vardır. Devletçilik, milliyetçilik, bağımsızlık için şehit oldu. Bunun üzerine kaç sene geçmesine rağmen biz bu şehidimizi ve diğer şehitlerimizi asla unutmayız, unutmayacağız. Ömrümüz oldukça da her yıl, Şenol kardeşimiz ve bütün şehitlerimizi mezarlarında anmaya devam edeceğiz. Çünkü onlar canlarını verdikleri için biz buradayız. Onlar canlarını vatana hediye eyledikleri için biz buradayız" dedi.

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