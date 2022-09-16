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3,5 yaşındaki Ömer Ali küçük motosikletini ustaca kullanıyor

16.09.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da yaşayan çocuğun babası Fatih Koçbıyık: - "Motosiklet işi babamızdan bize kaldı. Hem işimiz hem hobimiz"

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'da yaşayan 3,5 yaşındaki Ömer Ali Koçbıyık, küçük motosikleti ustaca kullanıyor.

19 Mayıs ilçesinde motosiklet bakım servisi işleten Fatih Koçbıyık, zaman zaman iş yerine gelip motosikletlerle ilgilenen 3,5 yaşındaki oğlu Ömer Ali'ye oynaması için matkap motoru kullanarak küçük bir motosiklet yaptı.

Ömer Ali'ye motosiklet kullanmasını öğreten Koçbıyık, oğlunun ilgisi ve yeteneğini görünce bu kez benzinli ve daha güçlü bir motosiklet aldı.

Ömer Ali, motosikletini evlerinin bahçesinde ve parklarda, daha sonra babasının gözetiminde trafiğe kapalı yollarda da kullanmaya başladı.

Baba Fatih Koçbıyık, AA muhabirine, oğlunun motosiklet kullanmayı çok sevdiğini, bu konuda yetenekli olduğunu söyledi.

Kendi babasının da motosiklet işiyle uğraştığını belirten Koçbıyık, "Motosiklet işi babamızdan bize kaldı. Hem işimiz hem hobimiz." dedi.

İş yerinde küçük bir motosiklet bulunduğunu ancak motorunun takılı olmadığını anlatan Koçbıyık, "Buna matkap motoru taktım ve bunu bir yıl sürdü. Yaklaşık bir aydır da benzinli motosiklet kullanıyor. Ömer Ali 3,5 yaşında ve güzel motosiklet kullanıyor. Oğlumun Kenan Sofuoğlu gibi olmasını, Türk bayrağımızı dalgalandırmasını isterim. Toprak Razgatlıoğlu gibi olmasını isterim. Bu çocuklarımız birer külçe altın, iyi işlenmesi lazım." diye konuştu.

Fatih Koçbıyık, oğlunun motosiklet üzerinde ayaklarını kaldırarak akrobasi hareketleri yaptığını da kaydetti.

Küçük Ömer Ali Koçbıyık da motosiklet sürmeyi çok sevdiğini ifade etti.

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