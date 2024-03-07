"36. Güzellik ve Bakım İstanbul Fuarı" kapılarını açtı

TG Expo'dan yapılan açıklamaya göre, medikal estetikte trendlerin belirlendiği, güzellik sektörünü bir araya getiren ve bu yıl 150'ye yakın firma ile 300 markaya ev sahipliği yapan fuar, 10 Mart Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

Uluslararası ve yerli birçok profesyonel kozmetik markasının buluştuğu ve yeni teknolojilerin sergilendiği fuarda, markaların, güzellik cihazları, saç, spa, wellness ve fitness ile ilgili en gelişmiş cihaz, teknoloji, ekipman ve yöntemleri yer alıyor.

Fuar aynı zamanda alanında uzman yerli ve yabancı doktorları, plastik cerrahları, estetik ve güzellik uzmanlarını, dermatologları, kuaförleri, makyaj sanatçılarını ve sektör profesyonellerini bir araya getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TG Expo Güzellik ve Bakım Fuarı Proje Koordinatörü Gökhan Büyükataman, şunları kaydetti:

Bu yıl fuara 150'ye yakın firma, 300'ün üzerinde yerli ve yabancı markanın temsilcileri katıldı. Güzellik ve Bakım Fuarı Türkiye'nin ilk düzenlenen ve medikal estetik alanında son trendlerin belirlendiği, doktorlarımızın, estetik uzmanlarının firmalarla bir araya geldiği sektöre katma değer sağlayan ve trendlerin belirlendiği, çok önemli görüşmelerin yapıldığı bir fuar."

