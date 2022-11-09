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36'lık Nagatomo, Japonya'nın Dünya Kupası kadrosunda!

09.11.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Kasım'da Katar'ın ev sahipliğinde başlayacak olan 2022 Dünya Kupası'na doğru ülkeler kadrolarını açıklamaya devam ediyor. Japonya, Avustralya ve Kosta Rika Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrolarını açıkladı. Galatasaray'ın eski futbolcusu Yuto Nagatomo, 36 yaşında Dünya Kupası'nda forma giyecek.

36'lık Nagatomo, Japonya'nın Dünya Kupası kadrosunda!

20 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na geri sayım sürerken ülkeler kadrolarını açıklamaya devam ediyor. Bugün Japonya, Avustralya ve Kosta Rika, Dünya Kupası kadrolarını açıkladı.

2018-2020 arasında Galatasaray forması giyen Japon sol bek Yuto Nagatomo, 36 yaşında ülkesi Japonya'nın Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi. Galatasaray'dan sonra Marsilya'ya giden Nagatomo şu anda FC Tokyo'da forma giyiyor.

Konyaspor’dan Francisco Calvo da Kosta Rika’nın Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi.

39 yaşındaki Dani Alves de Brezilya'nın kadrosunda yer bulmuştu.


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