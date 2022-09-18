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39. Kocaeli Rallisi sona erdi

18.09.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toksport WRT takımından Orhan Avcıoğlu ve Burçin Korkmaz ikilisi, yarışı ilk sırada tamamladı

39. Kocaeli Rallisi sona erdi

KOCAELİ (AA) - Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan 39. Kocaeli Rallisi'nde, Toksport WRT ekibinden Orhan Avcıoğlu ve Burçin Korkmaz ikilisi birinci sırayı aldı.

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ICRYPEX sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda 69 otomobil ile 138 sporcu, dün ve bugün toplamda 404 kilometre katetti.

Bugün saat 10.00'da başlayan mücadelede 3 özel etabı geçen pilotlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'ndeki finiş podyumuna ulaştı.

Çekişmeli geçen Kocaeli Rallisi'ni Toksport WRT takımından Orhan Avcıoğlu ve Burçin Korkmaz ikilisi kazandı. İkinci sırayı aynı takımdan Cem Alakoç ve Gürkal Menderes ikilisi alırken, BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova ve Burak Akçay ikilisi üçüncü oldu.

Ayrıca, Türkiye Historic Ralli klasmanında Parkur Racing takımından Üstün Üstünkaya ve Kerim Tar, Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası'nda ise Castrol Ford Team Türkiye'den Levent Şapçılar ve Deniz Gümüş ikilisi birincilik elde etti.

Sporculara ödülleri törenle takdim edildi.

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