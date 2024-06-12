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39 yaşındaki Cristiano Ronaldo'dan akılalmaz performans! Her şeyi 10 dakika içinde yaptı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.06.2024 07:24
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Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) rakiplerinden Portekiz, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Joao Felix, 50 ve 60. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti. Ronaldo'nun attığı goller sosyal medyada gündeme oturdu.

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo'dan akılalmaz performans! Her şeyi 10 dakika içinde yaptı
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek EURO 2024'te Türkiye ile F Grubu'nda yer alan Portekiz Milli Takımı, Aveiro şehrindeki hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk etti.

Portekiz, 18. dakikada Joao Felix'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

RONALDO'DAN MÜTHİŞ GOLLER

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Portekiz formasıyla EURO 2024'te 6. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterecek yıldız golcü Cristiano Ronaldo, 50 ve 60. dakikalarda kaydettiği gollerle farkı üçe çıkardı.

Maçta başka gol olmayınca Portekiz, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

10 DAKİKADA ŞOV YAPTI

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39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 10 dakika içinde ters ayağıyla 2 gol attı. Toplam milli takım kariyerindeki 129. golünü atan Ronaldo, ulaşılması zor bir istatistiği yakaladı.


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Cristiano Ronaldo euro 2024
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