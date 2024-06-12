39 yaşındaki Cristiano Ronaldo'dan akılalmaz performans! Her şeyi 10 dakika içinde yaptı

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek EURO 2024'te Türkiye ile F Grubu'nda yer alan Portekiz Milli Takımı, Aveiro şehrindeki hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk etti.
Portekiz, 18. dakikada Joao Felix'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Portekiz formasıyla EURO 2024'te 6. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterecek yıldız golcü Cristiano Ronaldo, 50 ve 60. dakikalarda kaydettiği gollerle farkı üçe çıkardı.
Maçta başka gol olmayınca Portekiz, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
⚽ GOL | CRİSTİANO RONALDO! 😯😯— TRT Spor (@trtspor) June 11, 2024
HARİKA BİR BİLEK HAREKETİ VE TOPU 90'A GÖNDERDİ! TURNUVA İÇİN 'HAZIRIM' DİYOR! 🚀 pic.twitter.com/YGNzZfBunX
39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 10 dakika içinde ters ayağıyla 2 gol attı. Toplam milli takım kariyerindeki 129. golünü atan Ronaldo, ulaşılması zor bir istatistiği yakaladı.
⚽ GOL | RONALDO DURMUYOR! İRLANDA SAVUNMASI ÇARESİZ! ÇOK TUTKULU, ÇOK İSTEKLİ!— TRT Spor (@trtspor) June 11, 2024
Yaş 39, Cristiano Ronaldo bildiğiniz gibi. 🙌 pic.twitter.com/aRo88dAMIB