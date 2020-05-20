39 yaşındaki İspanyol futbolcu Aduriz sahalara veda etti

Aduriz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zaman geldi, maalesef vücudum (artık yeter) dedi. Bir çok kez, (sen karar vermeden futbol seni bırakır) diye söyledim. Dün doktorlar ameliyat olmamı söylediler. Bugünün işini yarına bırakmamak gerekir. Günlük hayatımı en iyi şekilde normal yaşamam için kalçama protez takılacak." ifadelerini kullandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına atıfta bulunan Aduriz, "Maalesef çok daha zor ve acılı bir dönemden geçiyoruz. Telafisi olmayan acılar bırakan salgına karşı hepimiz mücadeleye deva etmeliyiz. Bu yüzden benim için endişe etmeyin, bu sadece bir anektod." açıklamasında da bulundu.
İspanyol futbolcu, "Hayal ettiğimiz sonları unutalım çünkü veda etmek için zamanımız olacak." diyerek, baştan sona "unutulmaz olan futbol kariyerini sonlandırdığını" duyurdu.
Futbolcu kariyeri boyunca Athletic Bilbao, Valencia, Mallorca ve Valladolid kulüplerinde forma giyen Aduriz, 13 kez Milli Takım formasıyla resmi maça çıktı.
Aduriz, 2016 aralık ayında Makedonya'ya karşı oynanan maçta attığı golle, 35 yaş 275 gün ile İspanya Milli Takımı'nın en yaşlı gol atan futbolcusu olarak tarihe geçmişti.
Aduriz, lig, ulusal ve uluslararası turnuvalarda toplam 773 maçta 285 gol attı.
TFF'den yeni karar! Resmen açıklandı
Kendisine atılan mesajları paylaştı!
Trabzonspor'un transferde gözü İngiltere'de
Avrupa devlerini peşine düşürdü!
G.Saray'da koronavirüs testleri yapıldı
Fortuna Sittart neden gündem oldu?
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt sürprizi
Beşiktaş transferi bitirdi iddiası
F.Bahçeli yıldıza bir teklif daha
Galler'de şampiyon belli oldu
Beşiktaş test sonuçlarını açıkladı!
Ronaldo sahaya indi! İşte ilk görüntüsü
Transferde mutlu son!
O Futbolcudan ilginç açıklama! 'Öpmedim...'
Kerem attı, Leverkusen kazandı!
Yusuf Yazıcı'ya rakip oluyor! Rekor teklif...
Okuyucu Yorumları 0 yorum