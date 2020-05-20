SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. 39 yaşındaki İspanyol futbolcu Aduriz sahalara veda etti

39 yaşındaki İspanyol futbolcu Aduriz sahalara veda etti

İSPANYA HABERLERİ  | 20.05.2020 19:17 | Son Güncelleme

Son 8 sezondur Athletic Bilbao'da forma giyen 39 yaşındaki İspanyol futbolcu Aritz Aduriz, sağlık sebeplerinden dolayı futbolu bıraktı.

39 yaşındaki İspanyol futbolcu Aduriz sahalara veda etti

Aduriz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zaman geldi, maalesef vücudum (artık yeter) dedi. Bir çok kez, (sen karar vermeden futbol seni bırakır) diye söyledim. Dün doktorlar ameliyat olmamı söylediler. Bugünün işini yarına bırakmamak gerekir. Günlük hayatımı en iyi şekilde normal yaşamam için kalçama protez takılacak." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına atıfta bulunan Aduriz, "Maalesef çok daha zor ve acılı bir dönemden geçiyoruz. Telafisi olmayan acılar bırakan salgına karşı hepimiz mücadeleye deva etmeliyiz. Bu yüzden benim için endişe etmeyin, bu sadece bir anektod." açıklamasında da bulundu.

İspanyol futbolcu, "Hayal ettiğimiz sonları unutalım çünkü veda etmek için zamanımız olacak." diyerek, baştan sona "unutulmaz olan futbol kariyerini sonlandırdığını" duyurdu.

Futbolcu kariyeri boyunca Athletic Bilbao, Valencia, Mallorca ve Valladolid kulüplerinde forma giyen Aduriz, 13 kez Milli Takım formasıyla resmi maça çıktı.

Aduriz, 2016 aralık ayında Makedonya'ya karşı oynanan maçta attığı golle, 35 yaş 275 gün ile İspanya Milli Takımı'nın en yaşlı gol atan futbolcusu olarak tarihe geçmişti.

Aduriz, lig, ulusal ve uluslararası turnuvalarda toplam 773 maçta 285 gol attı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi
Flaş sözler! "Onu öldüreceğiz"Flaş sözler! "Onu öldüreceğiz"
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

25 ilde maske takma zorunluluğu getirildi!

25 ilde maske takma zorunluluğu getirildi!

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Avrupa devlerini peşine düşürdü!

Avrupa devlerini peşine düşürdü!

Kendisine atılan mesajları paylaştı!

Kendisine atılan mesajları paylaştı!

Galatasaray sezonun ilk bombasını patlatıyor!

Galatasaray sezonun ilk bombasını patlatıyor!

Erol Bulut ve Fenerbahçe itirafı!

Erol Bulut ve Fenerbahçe itirafı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Messi'nin bu hali görenleri şaşırttı

Messi'nin bu hali görenleri şaşırttı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Barcelona'da yaprak dökümü

Barcelona'da yaprak dökümü

Dünyanın en iyisi belli oldu! Ronaldo mu? Messi mi?

Dünyanın en iyisi belli oldu! Ronaldo mu? Messi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
39 yaşındaki İspanyol futbolcu Aduriz sahalara veda etti

Aduriz sahalara veda etti

Messi takımının performasından memnun değil

Messi takımından memnun değil

Messi'nin kuzeninden flaş itiraf! "Onu öldüreceğiz"

Flaş sözler! "Onu öldüreceğiz"

İspanya 1. ve 2. liglerinde 5 oyuncunun daha testi pozitif çıktı

İspanya ligine koronavirüs şoku!

Real Madridli Luka Jovic'in sağ ayağında kırık tespit edildi

Yıldız isim karantinada ayağını kırdı

Atletico Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Lodi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Yıldız isimde koronavirüs çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.