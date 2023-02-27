4.5 ay sonra sahalara dönmüş, maça dakikalar kala tekrar sakatlanmıştı! İşte Beşiktaş'ın yıldız Ghezzal'ın kaçıracağı maçlar

Süper Lig'de 14. hafta oynanması gereken ancak önce İstanbul'da yaşanan terör saldırısı, sonra da ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı oynanırken, karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.

Karşılaşma öncesi Siyah-Beyazlılar'a son olarak ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan Trabzonspor maçında forma giyen Ghezzal'den kötü haber gelmişti.

ISINIRKEN TEKRAR SAKATLANDI

Yaklaşık 4.5 ay sonra formasına kavuşan Ghezzal'ın maça 11'de çıkacağı açıklanmıştı ancak ısınma sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle maça başlayamadı ve yerine Dele Alli girmişti.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR...

MR'ı çekilen yıldız futbolcunun sakatlık durumu da netlik kazandı. Buna göre Rachid Ghezzal'ın iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Ghezzal 24. haftada Vodafone Park'ta oynanacak Ankaragücü ve 25. haftada deplasmandaki Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

