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  4. 4.5 ay sonra sahalara dönmüş, maça dakikalar kala tekrar sakatlanmıştı! İşte Beşiktaş'ın yıldız Ghezzal'ın kaçıracağı maçlar

4.5 ay sonra sahalara dönmüş, maça dakikalar kala tekrar sakatlanmıştı! İşte Beşiktaş'ın yıldız Ghezzal'ın kaçıracağı maçlar

27.02.2023 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig erteleme maçında Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'a yıldız isim Ghezzal'den kötü haber gelmişti. Siyah-Beyazlı ekipte 4.5 ay sonra sahalara dönen Ghezzal, maç öncesinde ısınma sırasında sakatlık geçirirken kadrodan çıkarılmıştı. Yıldız futbolcunun kaçıracağı maçlar da belli oldu. İşte detaylar...

4.5 ay sonra sahalara dönmüş, maça dakikalar kala tekrar sakatlanmıştı! İşte Beşiktaş'ın yıldız Ghezzal'ın kaçıracağı maçlar
Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal

CEZ Cezayir
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'de 14. hafta oynanması gereken ancak önce İstanbul'da yaşanan terör saldırısı, sonra da ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı oynanırken, karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.

Karşılaşma öncesi Siyah-Beyazlılar'a son olarak ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan Trabzonspor maçında forma giyen Ghezzal'den kötü haber gelmişti.

ISINIRKEN TEKRAR SAKATLANDI

ghezzal

Yaklaşık 4.5 ay sonra formasına kavuşan Ghezzal'ın maça 11'de çıkacağı açıklanmıştı ancak ısınma sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle maça başlayamadı ve yerine Dele Alli girmişti.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR...

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MR'ı çekilen yıldız futbolcunun sakatlık durumu da netlik kazandı. Buna göre Rachid Ghezzal'ın iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Ghezzal 24. haftada Vodafone Park'ta oynanacak Ankaragücü ve 25. haftada deplasmandaki Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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