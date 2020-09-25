Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, verilen desteklerin reel sektörün ayakta kalmasını sağladığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılımıyla Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından webinar üzerinden düzenlenen "4. Antalya Devlet Destekleri Zirvesi"nde konuştu.

Antalya'nın tarımın, turizmin, ticaretin ve teknolojinin merkezi olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Böyle önemli bir şehre yakışır şekilde, ATSO'muz girişimcilerimize yol gösterici oluyor, KOBİ'lerimizin büyümelerine katkı sağlayan faaliyetler gerçekleştiriyor. Antalya ekonomisine fayda sağlayacak, artı değer katacak tüm çalışmalarda ATSO yer alıyor." diye konuştu.

Kamunun verdiği desteklere ulaşmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde daha da önemli hale geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, bu noktada ATSO'nun yerinde bir adım atarak, onlarca kamu kurumunu girişimcilerle buluşturduğunu anlattı.

- "Talep ve önerilerimizin büyük kısmı hayata geçti"

Son dönemde, hayata geçirilen teşvik ve desteklerde Ticaret Bakanı Pekcan'ın emekleri olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: