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4. Antalya Devlet Destekleri Zirvesi

ANTALYA HABERLERİ  | 25.09.2020 15:48 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Hükümetimizin sağladığı KGF destekleri, kredi paketleri, vergi ve SGK primlerinin ertelenmesi, istihdama yönelik kısa çalışma gibi uygulamaların daha etkin ve yaygın kullanımı, çeşitli vergi indirimleri çok önemli fonksiyon gördü ve reel sektörümüzün ayakta kalmasını sağladı" - "İnşallah hep birlikte çalışarak, bu sıkıntılı dönemi geride bırakacağız"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, verilen desteklerin reel sektörün ayakta kalmasını sağladığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılımıyla Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından webinar üzerinden düzenlenen "4. Antalya Devlet Destekleri Zirvesi"nde konuştu.

Antalya'nın tarımın, turizmin, ticaretin ve teknolojinin merkezi olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Böyle önemli bir şehre yakışır şekilde, ATSO'muz girişimcilerimize yol gösterici oluyor, KOBİ'lerimizin büyümelerine katkı sağlayan faaliyetler gerçekleştiriyor. Antalya ekonomisine fayda sağlayacak, artı değer katacak tüm çalışmalarda ATSO yer alıyor." diye konuştu.

Kamunun verdiği desteklere ulaşmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde daha da önemli hale geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, bu noktada ATSO'nun yerinde bir adım atarak, onlarca kamu kurumunu girişimcilerle buluşturduğunu anlattı.

- "Talep ve önerilerimizin büyük kısmı hayata geçti"

Son dönemde, hayata geçirilen teşvik ve desteklerde Ticaret Bakanı Pekcan'ın emekleri olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin sağladığı KGF destekleri, kredi paketleri, vergi ve SGK primlerinin ertelenmesi, istihdama yönelik kısa çalışma gibi uygulamaların daha etkin ve yaygın kullanımı, çeşitli vergi indirimleri çok önemli fonksiyon gördü ve reel sektörümüzün ayakta kalmasını sağladı. Biz de TOBB olarak iş alemine yönelik, tüm bu uygulamaları anlatan toplantılar düzenledik. Oda ve borsalarımız ile 61 sektör meclisimizden gelen sıkıntıları ve önerileri toparlayarak bakanlarımıza ilettik. Talep ve önerilerimizin büyük kısmı hayata geçti ve geçmeye de devam ediyor. Elbette takip ettiğimiz pek çok konu ve sıkıntılar da var. İnşallah hep birlikte çalışarak, bu sıkıntılı dönemi geride bırakacağız."

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