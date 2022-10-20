YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. 4. Antalya Turizm Fuarı, 27 Ekim'de açılacak

4. Antalya Turizm Fuarı, 27 Ekim'de açılacak

20.10.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4. Antalya Turizm Fuarı, 27 Ekim'de açılacak

Antalya Turizm Fuarı, bu yıl "bisiklet turizmi" temasıyla 27 Ekim'de başlayacak.

Antalya Expo Center'da bu yıl dördüncü kez düzenlenen iki gün sürecek fuara, 20 ülkeden 300 turizm markası ve 2 bin seyahat acentesi temsilcisinin katılması bekleniyor.

Fuar, ulusal-uluslararası tur operatörleri, offline-online seyahat acenteleri, konaklama sektörü markaları, havayolları, ulaşım firmaları, etkinlik firmaları, ulusal-uluslararası turizm destinasyonları, bilişim teknolojileri, hizmet ve finans gibi turizm sektöründe yer alan aktörlere ev sahipliği yapacak.

Bu yılki teması "bisiklet turizmi" olarak belirlenene fuar kapsamında Bisiklet Turizm Derneği, Türkiye Turizmini Geliştirme Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleşecek panellerde, bisiklet turizmine yönelik 4 oturum düzenlenecek. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da Dijital Çağda Sosyal Ağlar Hukuku Çalıştayı düzenlendiAntalya'da Dijital Çağda Sosyal Ağlar Hukuku Çalıştayı düzenlendi
Denizli'de şüpheli ölümle ilgili 2 kişi gözaltına alındıDenizli'de şüpheli ölümle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Futbol: Ziraat Türkiye KupasıFutbol: Ziraat Türkiye Kupası
Anahtar Kelimeler:
anfas

Antalya Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
05:43
Sabah
07:02
Öğle
12:47
İkindi
15:53
Akşam
18:22
Yatsı
19:37
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Kabızlık sorunu tarih oluyor! Bağırsakları anında harekete geçirir

Kabızlık sorunu tarih oluyor! Bağırsakları anında harekete geçirir

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.