Bu 4 mükemmel sos ile salatalarınız artık çok daha lezzetli olacak!

Salata yapmak oldukça kolay bir iştir. Malzemeleri güzelce yıka, doğra ve oldu bu iş! Ancak lezzetli bir salata hazırlamak öyle göründüğü gibi kolay değil. Neyse ki, verdiğimiz salata sosu tarifleri ile salata yapmak kadar lezzetli bir salata yapmak da kolay olacak. İşte salatalarınızın lezzetine lezzet katacak birbirinden lezzetli salata sosu tarifleri…

1. VİTAMİNİ YÜKSEK BİBERİYE SOSU

MALZEMELER

4-5 dal biberiye

5-6 adet sarımsak

1 adet portakal

500 ml zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

Zeytinyağını cam bir şişeye koyun.

Ardından içerisine biberiye dallarını, sarımsak dişlerini ve rendelediğiniz portakalın rendesini ekleyin.

Bütün malzemeleri yağın içine havayla temas etmeyecek şekilde yerleştirin.

Şişenin ağzını kapattıktan sonra karanlık bir yerde 24 saat boyunca bekletin.

2. CEVİZLİ VE ROKFORLU SOS

MALZEMELER

100 gram rokfor peyniri

4-5 adet yaprak fesleğen

Yarım çay bardağı krema

500 gram kavrulmuş ceviz

Yarım limon

2 çay kaşığı balzamik sirke

1 çay kaşığı zeytinyağı

1 fincan nar

HAZIRLANIŞI