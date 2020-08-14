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Bu 4 mükemmel sos ile salatalarınız artık çok daha lezzetli olacak!

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Salatalar kurulan sofralar için adeta tamamlayıcı bir dekor gibidir. Kimilerinin ana yemek olarak tükettiği kimilerinin yemeklerin yanında tercih ettiği salataların lezzetli olmasının en büyük sırrı ise sosunda gizlidir. Siz de klasik lezzetlerden sıkıldıysanız ve yenilik arıyorsanız salatalarınızda kullanacağınız bu soslar tam size göre! İşte salatalarınızı zenginleştirecek sos tarifleri…

Bu 4 mükemmel sos ile salatalarınız artık çok daha lezzetli olacak!

Salata yapmak oldukça kolay bir iştir. Malzemeleri güzelce yıka, doğra ve oldu bu iş! Ancak lezzetli bir salata hazırlamak öyle göründüğü gibi kolay değil. Neyse ki, verdiğimiz salata sosu tarifleri ile salata yapmak kadar lezzetli bir salata yapmak da kolay olacak. İşte salatalarınızın lezzetine lezzet katacak birbirinden lezzetli salata sosu tarifleri…

1. VİTAMİNİ YÜKSEK BİBERİYE SOSU

MALZEMELER

  • 4-5 dal biberiye

  • 5-6 adet sarımsak

  • 1 adet portakal

  • 500 ml zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

  • Zeytinyağını cam bir şişeye koyun.

  • Ardından içerisine biberiye dallarını, sarımsak dişlerini ve rendelediğiniz portakalın rendesini ekleyin.

  • Bütün malzemeleri yağın içine havayla temas etmeyecek şekilde yerleştirin.

  • Şişenin ağzını kapattıktan sonra karanlık bir yerde 24 saat boyunca bekletin.

2. CEVİZLİ VE ROKFORLU SOS

MALZEMELER

  • 100 gram rokfor peyniri

  • 4-5 adet yaprak fesleğen

  • Yarım çay bardağı krema

  • 500 gram kavrulmuş ceviz

  • Yarım limon

  • 2 çay kaşığı balzamik sirke

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 1 fincan nar

HAZIRLANIŞI

  • Ceviz ve nar dışında sosta kullanacağınız malzemelerin tümünü blenderle iyice karıştırın.

  • Sosunuz krema kıvamına gelmeye başlayınca salatanızla birlikte harmanlayın.

  • Üzerine de kavurduğunuz ceviz ve nar tanelerini serpin.

    • 3. AKDENİZ ESİNTİSİ: BEŞ BAHARATLI SOS

    MALZEMELER

    • 1 su bardağı mayonez

    • ½ bağ kişniş

    • ½ bağ dereotu

    • 1/3 bağ frenk maydanozu

    • 3 adet bıldırcın yumurtası

    • 1 yemek kaşığı limon

    • 2 yemek kaşığı sirke

    • 1 yemek kaşığı Japon turpu

    • Yarım çay kaşığı beyaz biber

    • Yarım çay kaşığı tuz

    HAZIRLANIŞI

    • Bıldırcın yumurtası ve Japon turbunu rendeleyin.

    • Rendelenen Japon turbunun suyunu güzelce sıkın.

    • Ardından dereotunu, kişnişi ve Frenk maydanozunu ince ince doğrayın.

    • Mayonez ile birlikte tüm malzemeleri çırpma teli ile birlikte karıştırın.

    • Hazır olan karışımı baharatlarla birlikte tatlandırarak sosunuzu hazır hale getirin.

    4. VAZGEÇİLMEZ LEZZET: SEZAR SOS

    MALZEMELER

    • 1 yemek kaşığı hardal

    • 1 yemek kaşığı mayonez

    • 1 yemek kaşığı worcestershire ya da balzamik sirke

    • 2 yemek kaşığı toz parmesan peyniri

    • ½ yemek kaşığı sızma zeytinyağı

    • ½ yemek kaşığı limon suyu

    • 1 diş sarımsak

    • Yarım çay kaşığı tuz

    • Yarım çay kaşığı karabiber

    HAZIRLANIŞI

    • İlk olarak hardal ile birlikte zeytinyağını azar azar dökerek karıştırın.

    • Zeytinyağının aroması ağır geliyorsa ayçiçeği yağını da kullanabilirsiniz.

    • Sarımsakları ezin.

    • Daha sonra hardalı, mayonezi, worcestershire'ı, limon suyunu, toz parmesanı, ezilmiş sarımsağı bir kasenin içine alın ve güzelce çırpın.

    • Parmesan tuzlu olduğu için sosun tadına bakarak tuzunu ve diğer baharatlarını ekleyin.

    • Ardından tüm malzemeleri homojen bir kıvam alana kadar hızlı bir şekilde çırpın. Sosunuz artık hazır.
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