Bu 4 mükemmel sos ile salatalarınız artık çok daha lezzetli olacak!

Salata yapmak oldukça kolay bir iştir. Malzemeleri güzelce yıka, doğra ve oldu bu iş! Ancak lezzetli bir salata hazırlamak öyle göründüğü gibi kolay değil. Neyse ki, verdiğimiz salata sosu tarifleri ile salata yapmak kadar lezzetli bir salata yapmak da kolay olacak. İşte salatalarınızın lezzetine lezzet katacak birbirinden lezzetli salata sosu tarifleri…
1. VİTAMİNİ YÜKSEK BİBERİYE SOSU
MALZEMELER
4-5 dal biberiye
5-6 adet sarımsak
1 adet portakal
HAZIRLANIŞI
Zeytinyağını cam bir şişeye koyun.
Ardından içerisine biberiye dallarını, sarımsak dişlerini ve rendelediğiniz portakalın rendesini ekleyin.
Bütün malzemeleri yağın içine havayla temas etmeyecek şekilde yerleştirin.
2. CEVİZLİ VE ROKFORLU SOS
MALZEMELER
100 gram rokfor peyniri
4-5 adet yaprak fesleğen
Yarım çay bardağı krema
500 gram kavrulmuş ceviz
Yarım limon
2 çay kaşığı balzamik sirke
1 çay kaşığı zeytinyağı
HAZIRLANIŞI
Ceviz ve nar dışında sosta kullanacağınız malzemelerin tümünü blenderle iyice karıştırın.
Sosunuz krema kıvamına gelmeye başlayınca salatanızla birlikte harmanlayın.
3. AKDENİZ ESİNTİSİ: BEŞ BAHARATLI SOS
MALZEMELER
1 su bardağı mayonez
½ bağ kişniş
½ bağ dereotu
1/3 bağ frenk maydanozu
3 adet bıldırcın yumurtası
1 yemek kaşığı limon
2 yemek kaşığı sirke
1 yemek kaşığı Japon turpu
Yarım çay kaşığı beyaz biber
HAZIRLANIŞI
Bıldırcın yumurtası ve Japon turbunu rendeleyin.
Rendelenen Japon turbunun suyunu güzelce sıkın.
Ardından dereotunu, kişnişi ve Frenk maydanozunu ince ince doğrayın.
Mayonez ile birlikte tüm malzemeleri çırpma teli ile birlikte karıştırın.
4. VAZGEÇİLMEZ LEZZET: SEZAR SOS
MALZEMELER
1 yemek kaşığı hardal
1 yemek kaşığı mayonez
1 yemek kaşığı worcestershire ya da balzamik sirke
2 yemek kaşığı toz parmesan peyniri
½ yemek kaşığı sızma zeytinyağı
½ yemek kaşığı limon suyu
1 diş sarımsak
Yarım çay kaşığı tuz
HAZIRLANIŞI
İlk olarak hardal ile birlikte zeytinyağını azar azar dökerek karıştırın.
Zeytinyağının aroması ağır geliyorsa ayçiçeği yağını da kullanabilirsiniz.
Sarımsakları ezin.
Daha sonra hardalı, mayonezi, worcestershire'ı, limon suyunu, toz parmesanı, ezilmiş sarımsağı bir kasenin içine alın ve güzelce çırpın.
Parmesan tuzlu olduğu için sosun tadına bakarak tuzunu ve diğer baharatlarını ekleyin.
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