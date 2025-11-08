4 gollü maçta kazanan çıkmadı! Gaziantep FK evinde Çaykur Rizespor ile yenişmedi...

Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü evinde ağırladığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı ve maç fazlasıyla 6.sıraya yerleşti. Deplasmandan beraberlikle ayrılan Çaykur Rizespor ise yine maç fazlasıyla 10.sırada yer aldı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI!

Gaziantep'de oynanan maç oldukça hızlı başladı. 2’nci dakikada Kozlowski’nin ara pasıyla topla buluşan Bayo, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. Karşılıklı atakların gerçekleştiği maçta 29’uncu dakikada skora denge geldi. Buljubasic, kaleciyle Zafer’i geçmek isterken yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır, penaltı çalmaya hazırlanırken, top Ali Sowe’un önünde kaldı. Hakemin avantajı oynatmasıyla Sowe, topu boş ağlara gönderdi ve devreye 1-1'lik eştlikle girildi.

TEMPO DURMADI! GOLLER DEVAM ETTİ

Karşılaşmanın 59. dakikadasında sol kanattan ceza sahası içine giren Emrecan Bulut’un vuruşunda savunmada Kevin Rodrigues’e de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti ve deplasman takımı skoru 2-1'e getirdi. 74. dakikada sağ kanattan Melih’in pasına topla buluşan Kevin Rodrigues’in ceza yayının gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve maçta 2-2'lik skorla tamamlandı.