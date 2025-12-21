Joey Veerman'dan PSV'ye hayat öpücüğü! Fenerbahçelileri sevindiren haber geldi

Fenerbahçe'de kış transfer dönemi için hazırlıklar erken başladı. Sarı-lacivertli yönetim teknik direktör Tedesco'nun raporuyla Joey Veerman transferinde son aşamaya gelirken, oyuncu bugün belki de son kez PSV formasıyla maça çıktı. İşte detaylar...

"BAŞKA HİÇ KİMSEDE OLMAYAN ÖZEL NİTELİKLERE SAHİP!"

PSV teknik drektörü Peter Bosz Utrecht maçı öncesi konuşmasında, "En azından bir maç daha Joey Veerman'ın keyfini çıkaralım." sözleriyle günde damga vurdu. Öte yandan galibiyetin ardından kameraların karşısına geçen Bosz, "Veerman'ın PSV için şu ana kadar ne kadar önemli olduğunu ve belki de önümüzdeki dönemde de önemli olacağını düşünürsek, o bizim oyunumuzda çok önemli bir rol oynayan iyi bir futbolcu.

Takımınız iyi gidiyorsa ve her parça birbirine uyuyorsa zorluk da buradadır. O zaman ayrılan her oyuncu bir kayıptır. Bu, kadroda başka hiç kimsede olmayan özel niteliklere sahip Joey Veerman için de geçerlidir. Bu yüzden, birisi ayrılırsa her seferinde farklı oynamamız gerekecek." dedi.

"TRANSFER İÇİN VEERMAN İLE KONUŞTUM"

Peter Bosz: “Tabii ki Veerman'ın kalmasını istiyorum. O bizim için önemli ve eşsiz bir oyuncu. İyi arkadaşız, onunla birlikte olmak çok güzel. Saha dışında da, saha içinde de.

Tabii ki transferi hakkında Veerman ile konuştum ama ona tavsiye vermeyeceğim. Bunun kendisine ait bir karar olduğunu düşünüyorum. O 17 - 18 yaşında bir çocuk değil. Bu onun kariyeri. Ailesiyle birlikte bu konuyu iyice düşüneceklerdir. Karar tamamen onlara ait.” açıklamasında bulundu.

VEERMAN COŞTU! ASİSTİYLE GALİBİYETİ GETİRDİ...

Hollanda Ligi'nde PSV'nin Utrecht'i 2-1 yendiği karşılaşmada takımının 2.golünde golü atan Perisic'e asist yapan Veerman maçın kazanılmasında önemli rol oynadı. Öte yandan Veerman Utrecht-PSV maçında en fazla topla buluşan ve hücum bölgesinde pas veren oyuncu oldu. İşte diğer istatistikleri...

Asist: 1

Topla buluşma: 90

Pas: 53/63

Pas %: 84

Hücum bölgesinde pas: 31

Şut pası: 3

Sahipsiz top kazanma: 3

TAKIM ARKADAŞI DUYURDU!

PSV oyuncusu Mauro Jr, Joey Veerman hakkında konuştu:

“Veerman'ın kalmasının istiyoruz. O bizim için eşsiz bir oyuncu. Ona kalmasını söylüyoruz. İyi arkadaşız onun hem takımda hem sahada olması bizim için güzel.” dedi.

''PSV BUNA İZİN VERMİYOR...''

ESPN muhabiri Pascal Kamperman maçın ardından, “Veerman genellikle PSV’nin maçlarından sonra medyaya standart olarak açıklama yapar, ancak FC Utrecht ile oynanan karşılaşmanın ardından doğrudan soyunma odasına gitti. Biz elbette Joey Veerman’la çok konuşmak isterdik. Ancak PSV buna izin vermiyor. Onu kamera karşısına alamıyoruz.” açıklamasında bulundu.