Semih Kılıçsoy'dan Pisa ağlarına nefis gol! Bir ilki yaşadı ve taraftarları çıldırttı

İtalya Seri A'da Semih Kılıçsoy'lu Cagliari ligin 16.haftasında evinde Pisa'yı konuk etti. Cagliari'de Beşiktaş'tan tanıdığımız Semih Kılıçsoy maçta 1 gol atarken, karşılaşma 2-2'lik skorla sona erdi.

Burak Kavuncu
Daha önce Beşiktaş ile Süper Lig'de adından söz ettiren Milli oyuncumuz Semih Kılıçsoy, İtalya Ligi'nde enfes bir gol atarak adından söz ettirdi. İşte detaylar...

PISA HER İKİ YARIDA DA SON SANİYEDE GOLLER BULDU!

Maçta Cagliari'nin gollerini 59. dakikada Michael Folorunsho ve 71. dakikada Semih Kılıçsoy kaydederken, deplasman ekibi Pisa'nin golleri ise 45. dakikada penaltı noktasında Matteo Tramoni ve 89. dakikada Stefano Moreo'dan geldi.

SEMİH KILIÇSOY SAHNEDE!

Bu sezon Cagliari ile ilk kez ligde ilk 11'de görev alan Semih Kılıçsoy, karşılaşmanın 71.dakikasında orta sahadan gelen topta ceza sahası yay çevresinde topu kontrol etti.

Meşin yuvarlağı sağına çeken ve nefis bir şutla kaleciyi avlayan Kılıçsoy, skoru 2-1 lehine çevirmişti.

CAGLIARI'DEN FLAŞ PAYLAŞIM!

A Millî futbolcumuz Semih Kılıçsoy, Cagliari'nin kendi evinde Pisa ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golünü kaydederken, kulübü Cagliari golün ardından ''TURKISH AIRLINES'' paylaşımında bulundu. Öte yandan Semih Kılıçsoy, Cagliari formasıyla ilk golünü attı.

