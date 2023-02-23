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  4. 4 ilde bazı alanlar turizm merkezi ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edildi

4 ilde bazı alanlar turizm merkezi ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edildi

23.02.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya, Ankara, Konya ve Giresun'da bazı alanlar turizm merkezi ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Antalya'nın Kemer ilçesindeki Arslanbucak bölgesi "turizm merkezi", Ankara'nın Kahramankazan ilçesine bağlı Soğucak bölgesi "termal kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi", Konya'nın Hüyük ilçesindeki İmrenler Yaylası da "kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi" olarak tespit ve ilan edildi.

Giresun'daki Yavuzkemal Yaylası Turizm Merkezi'nin sınırları da değiştirilerek "kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi" olarak tespit ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu kararlar 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 3'üncü maddesi gereğince verildi.

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Anahtar Kelimeler:
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