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  4. 4 kanalın Ana Haber Bülteni 'çiftlere' emanet! Deniz Bayramoğlu bakın kimle evliymiş

4 kanalın Ana Haber Bülteni 'çiftlere' emanet! Deniz Bayramoğlu bakın kimle evliymiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 09:24 | Son Güncelleme

Adı sık sık sosyal medyada tartışma yaratan Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın istifa ettiğini açıkladı. Aydın'ın yerine Kanal D Ana Haber Bülteni'ni CNN Türk spikeri Deniz Bayramoğlu geldi. Bayramoğlu bakın kiminle evliymiş...

4 kanalın Ana Haber Bülteni 'çiftlere' emanet! Deniz Bayramoğlu bakın kimle evliymiş

Kanal D Haber Daire Başkanı ve Kanal D Ana Haber bülteni sunucusu Buket Aydın, Demirören Medya'dan istifa etti. Aydın, “yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda” diyerek istifa gerekçesini duyurdu.

Demirören Medya Grubu yönetimi, istifa kararının ardından jet bir atama gerçekleştirdi ve Aydın'ın yerine Kanal D Ana Haber Bülteni'ni CNN Türk spikeri Deniz Bayramoğlu'nun sunacağı açıklandı. Bayramoğlu, 11 Mayıs Pazartesi günü saat 18.45 itibariyle Kanal D Ana Haber’de izleyici ile buluşacak.

Gündeme bomba gibi düşen bu istifanın ardından ise küçük bir detay sosyal medyada dikkat çekti. Bundan böyle 4 ayrı kanalda 2 çiftin rekabetine tanıklık edilecek.

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Atv Ana Haber'i Cem Öğretir sunarken eşi Seda Öğretir ise NTV Ana Haber sunucusu olarak görev yapıyordu.

Kanal D Ana Haber Bülteni'ni sunmakla görevlendirilen Deniz Bayramoğlu, bu atamayla Show TV Ana Haber Sunucusu olan eşi Ece Üner'e de rakip oldu.

4 farklı televizyonun ana haber ekranlarını eşlerin birlikte yürütmesi de ilginç bir “tesadüf” olarak yorumlandı.

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