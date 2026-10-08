Futbol maçında kamera tribüne döndü! Birkaç saniye göründü fenomen oldu

ABD'de Florida Gators ile Ole Miss Rebels arasında oynanan ve 52-28 sona eren kolej futbolu karşılaşmasında yaşanan bir an, maçın önüne geçmeyi başardı.

ESPN kameralarının tribünlerde birkaç saniyeliğine görüntülediği 18 yaşındaki Peyton Blomquist, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Orlando’da hayatını sürdüren ve eğitimine Florida Üniversitesi’nde devam eden genç kadının Instagram’daki takipçi sayısı, maçın ardından kısa sürede büyük bir artış gösterdi.

TAKİPÇİ SAYISI İYİCE ARTTI

Blomquist’in Instagram hesabı, maçın ardından adeta takipçi akınına uğradı. Karşılaşma öncesinde yaklaşık 10 bin takipçisi bulunan genç kadının takipçi sayısı, ertesi gün 16 bin 500’e yükseldi. Sosyal medyadaki ilginin sürmesiyle rakam kısa sürede 56 bini geride bırakırken, 60 bin sınırına dayandı.

Peyton Blomquist, maç sırasında televizyonda göründüğü anın ekran görüntüsünü kendi hesabında da yayımladı. Genç kadın, fotoğrafın altına tuttuğu takıma destek vermek amacıyla "Haydi Gators!" notunu düştü.

VOLEYBOLDA DA BAŞARILI BİR GEÇMİŞ

18 yaşındaki Blomquist'in yalnızca tribünlerde değil, spor alanında da aktif olduğu ortaya çıktı. Genç kadın, 2019 yılında katıldığı voleybol müsabakalarında AAU Ulusal Şampiyonası'nı üçüncü sırada tamamladı.

Florida Üniversitesinde beslenme bilimleri eğitimi alan Blomquist, liseyi döneminin en başarılı ikinci öğrencisi olarak tamamladı.