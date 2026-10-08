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Futbol maçında kamera tribüne döndü! Birkaç saniye göründü fenomen oldu

ABD’de oynanan Florida Gators-Ole Miss Rebels karşılaşmasında kameraların yalnızca birkaç saniye görüntülediği 18 yaşındaki Peyton Blomquist, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Maç öncesinde yaklaşık 10 bin takipçisi bulunan Blomquist’in Instagram hesabı, karşılaşmanın ardından yoğun ilgi gördü.

Futbol maçında kamera tribüne döndü! Birkaç saniye göründü fenomen oldu
Öznur Yaslı İkier

ABD'de Florida Gators ile Ole Miss Rebels arasında oynanan ve 52-28 sona eren kolej futbolu karşılaşmasında yaşanan bir an, maçın önüne geçmeyi başardı.

ESPN kameralarının tribünlerde birkaç saniyeliğine görüntülediği 18 yaşındaki Peyton Blomquist, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Futbol maçında kamera tribüne döndü! Birkaç saniye göründü fenomen oldu 1

Orlando’da hayatını sürdüren ve eğitimine Florida Üniversitesi’nde devam eden genç kadının Instagram’daki takipçi sayısı, maçın ardından kısa sürede büyük bir artış gösterdi.

Futbol maçında kamera tribüne döndü! Birkaç saniye göründü fenomen oldu 2

TAKİPÇİ SAYISI İYİCE ARTTI
Blomquist’in Instagram hesabı, maçın ardından adeta takipçi akınına uğradı. Karşılaşma öncesinde yaklaşık 10 bin takipçisi bulunan genç kadının takipçi sayısı, ertesi gün 16 bin 500’e yükseldi. Sosyal medyadaki ilginin sürmesiyle rakam kısa sürede 56 bini geride bırakırken, 60 bin sınırına dayandı.

Futbol maçında kamera tribüne döndü! Birkaç saniye göründü fenomen oldu 3

Peyton Blomquist, maç sırasında televizyonda göründüğü anın ekran görüntüsünü kendi hesabında da yayımladı. Genç kadın, fotoğrafın altına tuttuğu takıma destek vermek amacıyla "Haydi Gators!" notunu düştü.

Futbol maçında kamera tribüne döndü! Birkaç saniye göründü fenomen oldu 4

VOLEYBOLDA DA BAŞARILI BİR GEÇMİŞ
18 yaşındaki Blomquist'in yalnızca tribünlerde değil, spor alanında da aktif olduğu ortaya çıktı. Genç kadın, 2019 yılında katıldığı voleybol müsabakalarında AAU Ulusal Şampiyonası'nı üçüncü sırada tamamladı.

Futbol maçında kamera tribüne döndü! Birkaç saniye göründü fenomen oldu 5

Florida Üniversitesinde beslenme bilimleri eğitimi alan Blomquist, liseyi döneminin en başarılı ikinci öğrencisi olarak tamamladı.

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