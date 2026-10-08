Daha 17 20. bölüm 1. fragman geldi! ''Senarist sesimizi duymuş''

Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek gibi isimleri kadrosunda buluşturan Daha 17 dizi pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Her hafta reyting listesinde zirveye yerleşen dizi bu haft 20. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı büyük ses getirirken Teoman ile Leyla'nın sosyal hizmetler tarafından yurda götürülmesi dikkat çekti.

**DAHA 17 20. BÖLÜM 1. FRAGMAN GELDİ!

"Serhat'ı ben öldürdüm!" #Daha17 yeni bölümüyle pazar 20.00’de sadece #KanalD’de! 💙 @kanald @pastelfilm https://t.co/xAFexpADtj — Daha 17 (@daha17dizi) October 4, 2026

Hakan ve Şebnem evlerine yapılan baskının ardından gözaltına alınıyor. Teoman ile Leyla ise sosyal hizmetler tarafından yurda götürülüyor. Polis Serhat'ın nerede olduğunu araştırırken, Teoman Serhat'ı öldürdüğünü söylüyor. Serhat'ı Teoman mı öldürdü?

DAHA 17 SON BÖLÜM ÖZETİ

Kardeşini korumaya çalışırken vurulan Aras, ormanın karanlığında yaşam mücadelesi verirken Teoman onu hayatta tutmak için çabalar. Ölümle burun buruna gelen iki kardeş arasındaki bağ, bütün çatışmalarına rağmen kendini hissettirir. Aras’tan gelecek haberi bekleyen Leyla ve Deniz korkuyla birbirlerine tutunur. Hakan, işlerin kontrolünden çıkması endişesiyle bir hamle yapması gerektiğinin farkındadır.

Kardeşine kavuşma umudundan vazgeçmeyen Aras, hastaneden çıkar çıkmaz, Serhat’ın öldüğü geceyi aydınlatacak izlerin peşine düşer. Ancak Aras’ın kendisinden ve ailesinden sakladıklarını öğrenmeye kararlı olan Teoman, ona bir oyun hazırlar. Teoman'ın oyunu, iki kardeşi geçmişin karanlığıyla yeniden yüz yüze getirecektir.