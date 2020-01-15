4 lise öğrencisinden geri dönüşümü sevdirecek yerli oyun

Zeytinburnun’da 4 lise öğrencisi geri dönüşümü çocuklara sevdirmek amacı ile ‘Sıfır Atık’ Projesinin maskotlarından “Zeyço”nun ismini verdikleri yerli oyun yazılımı üretti. Zeytinburnu sokaklarında ve tarihi surlarda geçen oyun içerisinde sürpriz sorular sorularak çocuklara geri dönüşümün eğlenceli bir şekilde öğretilmesi amaçlanıyor. Öte yandan oyun bağımlılık yapmaması için 15 dakika sonra uyarı vererek kendisini kapatıyor.

100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 4 öğrenci ‘Sıfır Atık’ Projesine destek vermek ve geri dönüşümü özellikle çocuklara sevdirmek için yerli bir oyun yazılımı yazmaya karar verdi. Zeytinburnu Belediyesi gençlere destek vererek projelerinde yanlarında oldu. Sıfır Atık projesinin maskotlarından “Zeyço” kahramanını isminin verildiği oyun bilgisayar ve mobil versiyonlarının yazılımları yazıldı. 6 ay süren oyunun yazılım çalışmalarının ardından tanıtımı Beştelsiz Bilgi Evinde gerçekleşti. Kodlamaları, modellemeleri ve seslerini tamamen kendileri yapan 4 lise öğrencisinin hazırladığı oyun çocuklar tarafından büyük beğeni gördü.

Her 5 dakika da bir uyarı veriyor

Oyun içerisinde ilerlerken çocukların çevre bilincini geliştirmesi için sorular soruluyor. Kullanıcılar doğru cevap verilen soruların ardından yüksek puan alabiliyorlar. İki farklı bölümden oluşan oyun, Zeytinburnu’nun bir caddesi ve surların üstünde geçiyor. Oyun esnasında çocuklar çevre atıklarını topluyor ve puan kazanıyor. Öte yandan oyunda teknoloji bağımlılığının önüne geçmek için de önlemler alındı. Oyun kullanıcılarına her 5 dakika da bir uyarı veriyor ve 15 dakika sonra kapanıyor. Mobil ve bilgisayar versiyonu hazır olan oyun önümüzdeki haftadan itibaren kullanıcılar tarafından indirebilecek. “Çocuklarımız oyun oynayarak çevre bilincini geliştirecekler”

Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy, “Zeyço’yu bugün ilk defa başka bir ortamda kullandık. Geçtiğimiz yıl Mart ayında 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 4 öğrenci arkadaşımız bir oyun tasarlayabileceklerini söylediler. Biz de memnuniyetle elimizden gelen desteği veririz dedik. Çalıştılar 6 aylık sürede hocaları Volkan Bey ile beraber bu oyunu ilk defa burada canlı olarak test ettik. Zeyço Zeytinburnu’nun büyük bir caddesi ve surda oynanan bir animasyon oyunu. Şimdi bu animasyon ve bilgisayar oyunu ile beraber yeni bir aşamaya geçiyoruz buradan da çocuklarımız oyun oynayarak çevre bilinci geliştirecekler. Bu Zeyço karakteri topladığı kağıtla puan kazanıyor, bazı geri dönüşüme dayalı sorular soruluyor, verdiği cevaplarla puan kazanıyor. İnşallah Zeytinburnu’nda başlattığımız bu çevre hareketine dijital dünyadan da bir destek verilmiş olunur” dedi.

“3 boyutlu tasarlayıp animasyona çevirdik”

Oyunu tasarımcılarından Okan Ortakçı, “Oyunda Zeyço karakterini 3 boyutlu tasarlayıp animasyona çevirdik. ‘Sıfır Atık’ Projesi, bulvar ve surlarla ilgili çevre tasarımı yaptıktan sonra oyuna döktük. Bu oyunun amacı çocuklarımızı sıfır atık konusunda bilinçlendirmek ve aynı zamanda da eğlendirmek. Bu oyunu oynarken teknoloji bağımlılığı söz konusu tabi ki o yüzden her 5 dakikada bir uyarı veriyor; 15 dakika sonra da oyun kendiliğinden kapanıyor” dedi. “Sevdim çok eğlenceliydi”

Oyunun çok eğlenceli olduğunu ifade eden Betül Hacer, “Oyun çok eğlenceliydi 5 dakikada bir uyarı veriyordu. Üzerinde ‘oyunu çok oynamayın’ hayata başlayın diyordu. Oyunda ağaç kurtarıyorduk bu yüzden çok sevdim çok eğlenceliydi. Savaşlı dövüşlü oyunlar yerine bunu oynasak daha çok değer katar bize. 2 bölüm vardı bulvar ve surlar vardı. O iki bölümü çok sevdim bence daha çok bölümde eklenmeli” dedi. “Yeni bilgiler katıyor bana”

Yeni bilgiler öğrendiğini söyleyen Sadık Efe Günçıktı, “Grafikleri baya iyi Zeytinburnu’na baya bir renk katmış. Soru işaretindeki soruları çok sevdim. Kaybetsem bile yeni yeni şeyler katıyor. Surlar ve zeytinlerde baya iyi olmuş çevreci bir oyun olmuş” dedi.

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