4 senedir komada olan Kenan Işık’ın son durumu nasıl?

1973 yılında dışarıdan sınavlara girerek "Devlet Tiyatrosu" sanatçısı oldu ve bu kurumda uzun yıllar oyuncu, yönetmen ve oyun yazarı olarak görev yaptı.1996 yılında "İstanbul Şehir Tiyatrolarına Genel Sanat Yönetmeni" olarak atandı ve 2000 yılında "Devlet Tiyatroları"ndan emekli oldu.

Kenan Işık 1 Ekim 1947'de Malatya'da doğdu. Ankara Atatürk Lisesi'ni bitirdi. Ankara Meydan Sahnesi'nde profesyonel tiyatro yapmaya on yedi yaşında başladı. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Dört sene önce 21 Mart'ta gittiği spor salonundaki saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu yere düşen ve kafasını sert zemine çarptıktan sonra komaya giren Kenan Işık'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Uzun bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Almanya’ya bir kliniğe götürülen Kenan Işık’ın tedavisi şu an evinde devam ediyor.

ABD, Almanya, Polonya gibi ülkelerde tiyatro araştırmaları yaptı. "Uluslararası Tiyatro Enstitüsü" (ITI) ve "Türk Oyun Yazarları Derneği"nde yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Çeşitli gazete ve dergilerde "Kültür ve Sanat" üzerine yazdığı yazıların yanı sıra "Yeni Yüzyıl", "Yeni Bin Yıl" ve "Akşam" gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Aynı zamanda çeşitli kitaplarda "Kültür ve Sanat" üzerine bölümler yazdı. Çeşitli ulusal ve uluslararası konferans ve toplantılarda moderatör ve konuşmacı olarak görev aldı. 2002- 2005 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı.Profesyonel tiyatro yaşamında 100 yakın oyunda yazar ve/ veya yönetmen ya da oyuncu olarak yer aldı.

"Behçet Bey'in Fötr Şapkası", "Bebek Uykusu", "Olmayan Kadın", "Aşk Hastası" oyunlarının yanı sıra "Keloğlan ve Zülfüsarı" adlı bir de çocuk oyunu yazdı. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Huzur", Karen Blixen'in "Ölümsüz Öykü" adlı yapıtlarını ve Turhan Selçuk'un "Abdülcanbaz" adlı çizgi romanını oyunlaştırıp sahneye koydu.