YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. 4 uyuşturucu taciri tutuklandı

4 uyuşturucu taciri tutuklandı

SİVAS HABERLERİ  | 25.03.2020 16:47 | Son Güncelleme

Sivas’ta uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 4 kişi çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı.Edinilen bilgiye göre Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen uygulamalarda; 3 adet neurontin sentetik ecza, 0,25 gram metamfetamin ve 2 adet narkotik madde kullanımını kolaylaştıran malzeme ele geçirildi.

4 uyuşturucu taciri tutuklandı

Sivas’ta uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 4 kişi çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen uygulamalarda; 3 adet neurontin sentetik ecza, 0,25 gram metamfetamin ve 2 adet narkotik madde kullanımını kolaylaştıran malzeme ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti suçlama ile adli makamlara sevk edilen 7 kişiden 4’ü tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

Kozan Belediyesine barınak cezası

Kozan Belediyesine barınak cezası

Mersin’de hurdacılar kapatılıyor

Mersin’de hurdacılar kapatılıyor

Yaşlıların yüzünü kaymakam güldürdü

Yaşlıların yüzünü kaymakam güldürdü

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Sivas Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
04:56
Sabah
06:20
Öğle
12:43
İkindi
16:11
Akşam
18:56
Yatsı
20:14

Sivas Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Karslıoğlu Eczanesi
Merkez
Subaşı Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Çelik Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sivas'ta sahte "başkomiser" güvenlik görevlisinin 20 bin lirasını dolandırdı

Sivas'ta sahte "başkomiser" güvenlik görevlisinin 20 bin lirasını dolandırdı

Sivas'ta iş makinesinin altında kalan işçi öldü

Sivas'ta iş makinesinin altında kalan işçi öldü

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta minik yüreklerden Mehmetçiğe destek

Sivas'ta minik yüreklerden Mehmetçiğe destek

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.