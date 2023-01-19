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4 Yaşındaki kız çocuğunu kaçıran şahıs adliyeye sevk edildi

19.01.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da, evlerinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki küçük çocuğu kaçıran şahıs, polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.

4 Yaşındaki kız çocuğunu kaçıran şahıs adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Salı günü saat 13.00 civarında Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi 1605. Sokak’tan kaçırılan Suriye uyruklu 4 yaşındaki H.U., Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu Şanlıurfa’da bulunmuştu.

Küçük çocuk polis ekiplerince koruma altına alınırken çocuğu kaçıran S.A., isimli şahıs ise gözaltına alınmıştı. Küçük çocuk ailesine teslim edilirken S.A., isimli şahıs ise Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınmıştı. Burada işlemleri tamamlanan S.A., isimli şahıs, sabah saatlerinde Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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