4 yıl aradan sonra İlker Ayrık Seksenler setinde

Seksenler dizisi, kadrosuna kattığı yeni isimlerle yaz sezonuna hızlı bir başlangıç yapmak istiyor. Son olarak Mucize Doktor dizisinde izlediğimiz usta oyuncu Reha Özcan ile Zeynep Demirel’i kadrosuna katan Seksenler dizisi, yıllar önce diziden ayrılan İlker Ayrık’la el sıkışmıştı.

İLKER AYRIK: ÇAĞIRDILAR, GELDİK

2012-2017 yılları arasında kadroda yer alan oyuncu İlker Ayrık, dizide Çağatay rolüne hayat vermişti. İlker Ayrık’ın Seksenler dizi setinden görüntüleri yayınlandı. Oyuncu, “Seksenler projesine ait bütün parçaların herkes tarafından sevildiğini biliyoruz. Çağatay da bunun parçası. Sağ olsun çağırdılar, biz de geldik” diye konuştu.

Çağatay’ın Belçika’da evlenip sonra hikâyeye geldiğini anlatan İlker Ayrık, “Birazcık daha hantal, faydasız. Evin faydasız çocuğu. Geldik bakalım. Seksenler dizisinden ayrılalı 4 sene oldu. Kendimi hiç ayrılmış gibi hissetmedim” ifadesini kullandı.

