'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla şöhrete kavuşan Ufuk Beydemir'in baba olmaya hazırlandığı öğrenilmişti. Beydemir, Hollandalı meslektaşı Sharon Kovacs ile birlikte olduğunu duyurmuştu.

Beydemir, birkaç gün önce yaptığı paylaşımla doğumun planlanandan erken başladığını belirterek, Hollanda'ya gittiğini duyurmuştu.

Bu süreçte gerçekleşmesi planlanan konserlerini iptal eden Ufuk Beydemir, "Bebeğimiz beklenenden çok erken dünyaya gelmek üzere ve hastaneye yetişmek için Hollanda'ya uçuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

'HER ŞEY YOLUNDA'

Beydemir, daha sonra sevgilisi ve bebeğin sağlık durumu hakkında açıklamada bulunarak "Şimdilik her şey yolunda" demişti.

Ufuk Beydemir, sevgilisi ve bebeğin sağlık durumuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

'DOĞUMA KADAR BURADAYIZ'

Sürecin çok yıpratıcı geçtiğini dile getiren Ufuk Beydemir, sevgilisiyle hastane odasında birbirlerine sarıldıkları fotoğrafı "25'inci haftaya girdik çok şükür. 1 haftadır hastanedeyiz ve doğuma kadar buradayız. Her geçen gün lehimize tabii ki ama gerçekten çok yıpratıcı bir süreç. Güzel dilekleriniz ve dualarınız için teşekkürler" notuyla yayımladı.