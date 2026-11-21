Çukur, Uzak Şehir, Sürgünler ve son olarak da Uykucu gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu Ferit Kaya bir kez daha kararını verdi.

Ferit Kaya, yapımcılığını Pem Yapım’ın üstlendiği tv8’in iddialı projesi “Mükemmel Anneler” dizisiyle anlaşmaya vardı.

ROLÜ BELLİ OLDU

Birse Altuntaş'ın haberine göre; Kaya ay başında sete çıkacak olan dizide “Ali Kerim” karakterine hayat verecek ve Neslihan’ın (Deniz Çakır) partneri olarak izleyicisinin karşısına çıkacak.

Mükemmel Anneler dizisinde; Deniz Çakır (Neslihan), Ebru Özkan (Zümra), Pelin Akil (Banu) ve Dolunay Soysert (Müge) gibi isimler yer alacak.