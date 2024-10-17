4 yıl futboldan men cezası alan Paul Pogba'dan Mourinho için flaş itiraflar! ''konuşmamız gerekecek''

Paul Pogba geçen sezon yasaklı madde kullandığı için futboldan önce 4 yıl men cezası almıştı. Yapılan itiraz sonrası CAS, Pogba'nın cezasını 18 aya indirme kararı almıştı.

Tekrar yeşil sahalara dönmeye hazırlanan Paul Pogba, açıklamalarda bulundu. Ceza aldığı dönem hakkında ESPN'e konuşan Fransız futbolcu şu anda Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik adam Jose Mourinho hakkında demeç verdi.

"MOURINHO İLE KONUŞMAM GEREK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile 2016'da birlikte çalışan Paul Poga, "İlişkimiz, bir çiftin ilişkisi gibiydi. Sürekli ayrılıp barışıyorduk. Her şey harika başladı, Manchester'a geri dönmemin nedenlerinden biri oydu. Onunla konuştum ve beni geri dönmeye ikna etti. Bu ilişkinin nasıl bir kabusa ve ikimiz arasında sürekli bir kavgaya dönüştüğünü tam olarak bilmiyorum. Ben kavga etmedim. Kavgayı ben başlatmadım. Her teknik direktör ve oyuncu gibi anlaşmazlıklarımız oldu ama ona çok saygı duyuyorum ve yarın onu görsem kocaman sarılırdım. Ama bir gün birlikte oturup bu konuyu konuşmamız gerekecek." dedi.

"KENDİME NEDEN BEN DİYE SORUP DURDUM"

Dehidroepiandrosteron [DHEA] takviyesi aldığı için yapılan testin pozitif çıkması nedeniyle önce 4 yıl men cezası alan Fransız yıldız, "Futbol dışında ve sakatlıklarla ilgili pek çok sorun yaşadım. Juventus'ta yeniden başlamak istedim ve sonra bu olaylar yaşandı. O sırada kendime 'neden ben' diye sorup durdum. Sadece futbol oynamak istiyordum ama birdenbire sorunlarla dolup taştım ve sonunu göremedim. Böyle bir şeye hazır değildim, hepsi bir anda geldi. O anlarda darmadağın oluyorsunuz." sözlerini sarf etti.

''HANGİ KULÜP BENİ İSTER''

Pogba "Şöyle düşünüyordum: “Ne yapacağım?” Eğer dört yılsa, kafanızda hesap yapmaya başlıyorsunuz. ... Dört yıl oynamamak, antrenman yapmamak - hangi kulüp beni ister? Formda olur muyum ve bunun gibi şeyler, kafanızda bir sürü fotoğraf oluşturuyorsunuz. Geriye dönüp baktığımda, sadece doping değil, tüm hayatımın nasıl geçtiğini gördüğümde, evet, kesinlikle 10 yıl daha kazandım, daha fazla deneyim kazandım, daha bilge oldum diyebilirim. Ve bazen aldığınız kararlar konusunda daha dikkatli olmanız gerektiğini fark etmemi sağladı. Kesinlikle öğrendiğim şey, her zaman üç kez kontrol etmeniz gerektiği çünkü böyle bir şey olana kadar her şey yolunda... Pek çok oyuncunun antrenörü, fizyoterapisti, şefi var ve böyle şeyler olabiliyor. Bu yüzden herkese vereceğim tavsiye, her şeyin kayıt altında olduğundan emin olmalarıdır." ifadelerini kullandı.

''FUTBOLA GERİ DÖNMEK İSTİYORUM''

Juventus ile sözleşmesini fesh etmek isteyen Pogba, "Hala hedeflerim ve hayallerim var. Hayalim her zaman milli takım için oynamaktı ve bu hala aklımın bir köşesinde. Ancak yakın geleceğimde sahalara geri dönmek ve yeterince iyi olduğumu kanıtlamak var. Başarıya daha fazla açım ve futbola daha fazla sevgi duyuyorum, her şeyimi vermeye hazırım." dedi.

"OCAK AYINDA YENİ BİR TAKIMA KATILMAK İSTİYORUM"

Juventus ile olan durumunu da açıklayan Pogba, "Şu anda Juventus'tayım, bu yüzden gerçekten neler olduğunu bilmiyoruz. Tüm taraflar konuşuyor, avukatlar vs. Bu yüzden bundan sonra ne olacağını bilmek istiyorum. Ama şu anda asıl odak noktam kendimi hazır hale getirmek. Antrenmanlara ve her şeye devam ediyorum. Ocak ayında bir takıma katılabilmek için hazır olmak." açıklamasını yaptı.