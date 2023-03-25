4 yıllık aşk sona erdi! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik’ten üzen haber

'Çalgı Çengi', 'İşler Güçler', 'Kardeş Payı' gibi yapımlarda rol alan Ahmet Kural ile avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik, dört yıllık ilişkilerini sonlandırma kararı aldılar.

Instagram hesabından sevgilisiyle ortak yaptıkları bir açıklamayı paylaşan Kural,"Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Büyük felaket sonrasında ana gündemimiz yaralarımızı birlikte sarmak olmalı. Bundan daha önemli gündemimiz olamaz. Ülkemizin bu yoğun ve hassas gündemini gereksiz yere meşgul etmemek adına ortak bir açıklama yapma kararı verdik.

'DOSTÇA VE SAYGIYLA BİTİRME KARARI ALDIK'

4 yıldır sevgiyle süren ilişkimizi dostça ve saygıyla bitirme kararı aldık. Ortak aldığımız bu karara ve sonrasındaki sürece herkesin saygıyla, hassasiyetle yaklaşacağına ve anlayışla karşılayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çağla Gizem Çelik ise sosyal medya hesabından ortak açıklamayı paylaşmak yerine Ahmet Kural'ın elini tutarak çektirdiği romantik bir fotoğrafı paylaşmayı tercih etti.

"HER ŞEY GÖNLÜNCE OLSUN"

Kural'a veda eden Çelik, paylaşımına "Her şey gönlünce olsun" notunu düştü. Kural da Çelik'in paylaşımını kendi hesabından yayınladı. İkili, hesaplarından birlikte çektirdikleri fotoğrafları da sildiler.

