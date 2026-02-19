MAGAZİN

Yapım ekibi çıldırdı! Survivor ünlüler takımına sert çıktı

Survivor çalışanı barakadan yemeğinin çalınmasıyla şok yaşadı. Ünlüler takımına giderek "Ya söyleyin ya da sizi rapor edeceğim" diyen Survivor çalışanı yemeğini alan kişiyi ise bulamadı. Konseyde de bu konu konuşuldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026’da Ünlüler takımında tansiyon bir anda yükseldi. Ödül oyunu sonrası adaya dönülmesinin ardından ortaya atılan “kayıp yemek” iddiası, takım içinde yeni bir krizin fitilini ateşledi.

Survivor yapım ekibinin yemeği adada kayboldu. Ekipten bir kişi yarışmacıların yanına gelerek "Arkadaşlar sadece bir kez soracağım; biri barakaya girip yemekleri almış eğer kim aldıysa gerçekten söylesin yoksa oraya geçen herkesi birazdan rapor edeceğim" dedi.

Yapım ekibi çıldırdı! Survivor ünlüler takımına sert çıktı 1

"ÇOK AYIP BİR ŞEY"

Survivor çalışanı "Direkt yemek poşetini almış bu gerçekten çok ayıp bir şey ya. Ben burada sırılsıklam olmuşum, şortumu kurutmaya çalışırken, bulaşıkları yıkarken ışık tutarken birinin barakaya girip yemek alması..." diyerek isyan etti.

Yapım ekibi çıldırdı! Survivor ünlüler takımına sert çıktı 2

İlk etapta Can’ın suçlanması dikkat çekerken Bayhan olaya el koydu.

Yapım ekibi çıldırdı! Survivor ünlüler takımına sert çıktı 3

BÜŞRA MI CAN MI ALDI?

Yaşananların ardından Bayhan Gürhan, konunun üstünü kapatmayacağını açıkça dile getirdi. Takım arkadaşlarını tek tek sorgulayan Bayhan, “Herkesin hakkı bellidir. Sofrada da cezada da herkes hak ettiğini almalı. Böyle bir davranışı yapan biri varsa bir an önce ortaya çıksın” sözleriyle dikkat çekti.

Yapım ekibi çıldırdı! Survivor ünlüler takımına sert çıktı 4

Acun Ilıcalı da konuyu konseye taşıdı ve "Arkadaşımızın kumanyasına saldırıda bulunuyor birisi. Büşra bu konuda zanlı ama o da kabul etmiyor Can'ı suçluyor" dedi.

Acun Ilıcalı Büşra konuşurken "Reporter arkadaşımız şu an seni dinliyor ve doğru söylemediğini söylüyor. Peki bu poşeti kim aldı?" diyerek dikkat çekti.

Konsey sonunda poşeti alanın kim olduğu ise ortaya çıkmadı.

survivor
