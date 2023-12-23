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  4. 4 yıllık küslük sona erdi! Ünlü şarkıcı Hadise kız kardeşiyle paylaşım yaptı

4 yıllık küslük sona erdi! Ünlü şarkıcı Hadise kız kardeşiyle paylaşım yaptı

23.12.2023 11:00 | Son Güncelleme:
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Müzik kariyerinde olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Hadise Açıkgöz uzun yıllardır görüşmediği kız kardeşi Derya Açıkgöz ile paylaşım yaptı. Hadise'nin kız kardeşinin de yer aldığı karelere takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü şarkıcı Hadise şarkıcılık kariyerinde olduğu kadar özel yaşamıyla da magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biri. Son olarak bir partiye katılan Hadise, paylaşımlarına uzun yıllardır konuşmadığı kız kardeşi Derya Açıkgöz ile olan karelerini de ekledi.

Paylaşımına "Ece parti verirse" notunu ekleyen Hadise'nin parti pozlarını 15 milyona yakın takipçili Instagram hesabında paylaştı.

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Bir süredir görüşmediği kız kardeşi Derya Açıkgöz ile de poz veren Hadise kız kardeşiyle olan karelerini de paylaşımına eklemeyi ihmal etmedi.

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Hadise'ye takipçilerinden "Çok güzelsiniz", "Çok zarif" şeklinde yorumlar geldi.

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Hadise Derya Açıkgöz hadise açıkgöz
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