4 yıllık küslük sona erdi! Ünlü şarkıcı Hadise kız kardeşiyle paylaşım yaptı

Ünlü şarkıcı Hadise şarkıcılık kariyerinde olduğu kadar özel yaşamıyla da magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biri. Son olarak bir partiye katılan Hadise, paylaşımlarına uzun yıllardır konuşmadığı kız kardeşi Derya Açıkgöz ile olan karelerini de ekledi.

Paylaşımına "Ece parti verirse" notunu ekleyen Hadise'nin parti pozlarını 15 milyona yakın takipçili Instagram hesabında paylaştı.

Bir süredir görüşmediği kız kardeşi Derya Açıkgöz ile de poz veren Hadise kız kardeşiyle olan karelerini de paylaşımına eklemeyi ihmal etmedi.

Hadise'ye takipçilerinden "Çok güzelsiniz", "Çok zarif" şeklinde yorumlar geldi.







