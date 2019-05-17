40 lira öğrenci aylık akbil uygulaması bugün başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15 Mayıs Çarşamba günü öğrenci mavi kartları konusunda aldığı indirim kararının bugün itibarıyla başladığı açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, aylık öğrenci toplu taşıma kartı 'akbil' ücretinin 85 liradan 40 liraya indirilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Öğrencileri sevindiren bu haber sonrası en çok merak edilen ise 40 liradan dolum işlemlerinin ne zaman başlayacağıydı.



"BUGÜN İTİBARİYLE..."

Müjdeli haberi İBB Beyaz Masa, sosyal medya hesabından duyurdu.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli Öğrenciler! Bugün itibariyle Öğrenci Seyahat Kartınıza 40 TL karşılığında aylık yükleme yapabilirsiniz. Eğitim ve öğretim hayatınızda nice başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Değerli Öğrenciler!



Bugün itibariyle Öğrenci Seyahat Kartınıza 40₺ karşılığında aylık yükleme yapabilirsiniz.



Eğitim ve öğretim hayatınızda nice başarılar dileriz.#ibb pic.twitter.com/ajH4i4qiJS — İBB Beyaz Masa (@ibbBeyazmasa) 17 Mayıs 2019



