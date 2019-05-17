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40 lira öğrenci aylık akbil uygulaması bugün başladı

leyla.kader leyla.kader
EKONOMİ  | 17.05.2019 11:58 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15 Mayıs Çarşamba günü öğrenci mavi kartları konusunda aldığı indirim kararının bugün itibarıyla başladığı açıklandı.

40 lira öğrenci aylık akbil uygulaması bugün başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15 Mayıs Çarşamba günü öğrenci mavi kartları konusunda aldığı indirim kararının bugün itibarıyla başladığı açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, aylık öğrenci toplu taşıma kartı 'akbil' ücretinin 85 liradan 40 liraya indirilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Öğrencileri sevindiren bu haber sonrası en çok merak edilen ise 40 liradan dolum işlemlerinin ne zaman başlayacağıydı.

"BUGÜN İTİBARİYLE..."

Müjdeli haberi İBB Beyaz Masa, sosyal medya hesabından duyurdu.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli Öğrenciler! Bugün itibariyle Öğrenci Seyahat Kartınıza 40 TL karşılığında aylık yükleme yapabilirsiniz. Eğitim ve öğretim hayatınızda nice başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.


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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ogrenci akbili ylık öğrenci toplu taşıma kartı

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Herşey Çok Güzel Olacak ???? ????
Büyüksün Ekrem baskan
İmamoğlu uyandırmasa yapıştırmaya devam
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