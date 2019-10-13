SPOR

40 milli güreşçi asker oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.10.2019 20:02 | Son Güncelleme

Aralarında Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Metehan Başar, Soner Demirtaş gibi Avrupa, Dünya ve olimpiyat şampiyonu isimlerin de bulunduğu 40 milli isim güreşci, Ankara ORG. Ahmet Canip İskilipligil kışlasına teslim oldu.

40 milli güreşçi asker oldu

Aralarında Avrupa, Dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcuların da bulunduğu 40 milli güreşci, Ankara ORG. Ahmet Canip İskilipligil kışlasına teslim oldu. Bu kışlada teslim işlemleri sona eren milli güreşciler Ankara'da bulunan Karagücü Spor Okulu'na giderek göreve başladılar. Saat 13.00'de kışlaya gelerek teslim olan sporcular arasında Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Metehan Başar, Soner Demirtaş gibi şampiyon güreşçiler de bulunuyor.

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, askerlik için birliğine teslim olmadan hemen önce Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, askerlik görevinin başladığını belirterek, "Birliğimize teslim olacağız. Ülkemiz zor günlerden geçiyor, silahlı kuvvetlerimiz Suriye'de mücadele verirken bizler de aslında güzel bir dönemde askerlik yapıyoruz, milli mücadelenin arttığı ülkemizin büyük bir mücadele verdiği dönemde biz de askerlik yapacağız ve Çin'de yapılan Askeri Olimpiyatlara gideceğiz. Silahlı kuvvetlerimiz Suriye'de büyük bir mücadele verirken biz de inşallah Çin'de Askeri Olimpiyatlar'da ülkemizin bayrağını göndere çektirmek istiyoruz. Ülkemizin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü orada da göstermek istiyoruz. İnşallah altın madalya ile dönüp orada mücadele eden askerlerimize moral olması açısından çok önemli. Bu bilinçle oraya gideceğiz. Vatana millete hayırlı bir askerlik dönemi geçiririz diye düşünüyorum" dedi.

Askere alınan milli güreşçiler arasında 8 sporcu 16-28 Ekim tarihleri arasında Çin'de yapılacak olan Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecekler.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerlik görevini yapacak olan 21 Serbest ve 19 Grekoromen Güreş Milli Takım sporcuları 16-28 Ekim 2019 tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek CISM Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'na katılacak.

Türkiye'yi Greko-Romen stilde; 130 kg.Rıza Kayaalp, 87 kg. Metehan Başar, 77 kg. Aslan Atem ve 67 Kg. Enes Başar temsil edecek.

Serbest güreş takımımızda ise; 125 kg. Taha Akgül, 97 kg. Fatih Yaşarlı, 74 kg. Soner Demirtaş ve 65 kg. Selahattin Kılıçsallayan mücadele edecek.

237 çeşit turşu yaptı! Ejder meyvesinin bile turşusunu kuruyor237 çeşit turşu yaptı! Ejder meyvesinin bile turşusunu kuruyor
Şanghay'da şampiyon MedvedevŞanghay'da şampiyon Medvedev
Golbol Milli Takımımız Avrupa şampiyonuGolbol Milli Takımımız Avrupa şampiyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rıza kayaalp taha akgül Metehan Başar Soner Demirtaş

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı

Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı

A Milli Takım'da sakatlık şoku

A Milli Takım'da sakatlık şoku

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı paylaşımı

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı paylaşımı

Batuhan Karadeniz'den G.Saray iddiası

Batuhan Karadeniz'den G.Saray iddiası

Galatasaray'da kriz! Canlı yayında açıkladı

Galatasaray'da kriz! Canlı yayında açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, maratonu iki saatin altında koşan ilk sporcu olarak tarihe geçti

Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, maratonu iki saatin altında koşan ilk sporcu olarak tarihe geçti

Esra Ural Topuz: Benim için gerçekten duygusal bir maçtı

'Benim için gerçekten duygusal bir maçtı'

Sakatlığı yendi Balkan şampiyonu oldu

Sakatlığı yendi Balkan şampiyonu oldu

Beşiktaş'ın basketbol takımına yeni destek

Beşiktaş'ın basketbol takımına yeni destek

Gençlerbirliği, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?

Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.