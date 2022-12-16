40 milyon TL'ye yalı dairesi almıştı! Hadise yeni evine bakın kaç milyon TL masraf yaptı

Ünlü şarkıcı Hadise özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Mehmet Dinçerler ile evliliğini olaylı şekilde bitiren Hadise ailesiyle bol bol vakit geçirip dinlenmişti. Bir ev sorunu yaşayan Hadise sonunda kesenin ağzını açıp yalı dairesi satın aldı.

Son dönemde işleri açılan Hadise 40 milyon TL’ye Yeniköy'de ev satın aldı ve "Hayırlı olsun" dileklerine de "Yeni evim hayırlı olsun bana" yanıtını vermişti.

Hem konserlerden hem de reklam anlaşmalarından kazandığını gayrimenkule yatıran Hadise yalı dairesine taşınmak için gün sayıyor.

Şarkıcının, 40 milyon TL'lik evinin tadilatına 3 milyon TL harcadığı öğrenildi. Yeni evine eşyalar da almaya başlayan Hadise, kısa süre sonra dairesine taşınacak.



