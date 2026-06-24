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40 yaşında bu adam: Dzeko! Rekoru Atiba'nın elinden alarak Dünya Kupası tarihine geçti

Bosna Hersek'in tecrübeli yıldızı Edin Dzeko, Katar karşısında direğe takılan şutuyla Dünya Kupası tarihinde ilginç bir rekorun yeni sahibi oldu.

40 yaşında bu adam: Dzeko! Rekoru Atiba'nın elinden alarak Dünya Kupası tarihine geçti
Burak Kavuncu
Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 40 / Pozisyon Forvet
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Bosna Hersek ile Katar arasında oynanan karşılaşma, Edin Dzeko adına tarihi bir ana sahne oldu. Mücadelenin 38. dakikasında direğe takılan şutuyla dikkat çeken Bosnalı yıldız, Opta verilerine göre Dünya Kupası tarihinde şutu direkten dönen en yaşlı oyuncu olarak kayıtlara geçti.

ATIBA'NIN REKORUNU GERİDE BIRAKTI!

40 yaşında bu adam: Dzeko! Rekoru Atiba nın elinden alarak Dünya Kupası tarihine geçti 1

Dünya Kupası tarihinde uzun süre bu alandaki rekorun sahibi olan Atiba Hutchinson, 2022 Dünya Kupası'nda Fas karşısında 39 yaş 296 günlükken direğe takılmıştı. Kanada futbolunun sembol isimlerinden biri olan deneyimli orta saha, yıllardır elinde tuttuğu rekoru Dzeko'ya kaptırdı.

40 YAŞINDA TARİHE GEÇTİ

40 yaş 99 günlük Edin Dzeko ise Katar karşısında yaşadığı pozisyonla listenin zirvesine yerleşti. Tecrübeli golcü, yalnızca rekor kırmakla kalmadı; maçın 33. dakikasında yaptığı vuruşun savunmaya çarpıp ağlara gitmesiyle Bosna Hersek'in skor üstünlüğünü artıran isimlerden biri oldu.

DZEKO'DAN UNUTULMAYACAK GECE

Yıllara meydan okumaya devam eden Dzeko, Dünya Kupası sahnesinde hem gol katkısıyla hem de kırdığı ilginç rekorla adından söz ettirmeyi başardı. Bosnalı yıldız, kariyerinin son dönemlerinde bile üst düzey performans sergileyerek futbolseverleri bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

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Bosna Hersek Katar Atiba Hutchinson Edin Dzeko dünya kupası
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