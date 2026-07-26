SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

40 yaşında yeni sözleşme! Edin Dzeko imzayı atıyor

Edin Dzeko'nun Schalke kariyeri devam etmeye çok yakın. Alman basınına göre taraflar yeni sözleşme için büyük ölçüde anlaşma sağlarken, resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor. Transferin gerçekleşme ihtimali ise oldukça yüksek gösteriliyor.

40 yaşında yeni sözleşme! Edin Dzeko imzayı atıyor
Cevdet Berker İşleyen

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Schalke'de geçiren Edin Dzeko'nun geleceğiyle ilgili belirsizlik sona ermek üzere. Alman temsilcisinin, tecrübeli golcüyle yeni sözleşme konusunda önemli aşama kaydettiği öne sürüldü.

İMZAYA BİR ADIM KALDI

40 yaşında yeni sözleşme! Edin Dzeko imzayı atıyor 1

Sky Sports'un haberine göre Schalke ile Edin Dzeko arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor. Tarafların kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atmasının beklendiği, transferin gerçekleşme ihtimalinin ise yüzde 80 ila 90 arasında olduğu belirtildi.

KULÜPTEN DOĞRULAMA GELMİŞTİ

40 yaşında yeni sözleşme! Edin Dzeko imzayı atıyor 2

Schalke Sportif Direktörü Frank Baumann da daha önce Dzeko ile yeni sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini açıklamıştı. Baumann, görüşmelerin sürdüğünü doğrularken henüz kesinleşmiş bir anlaşmanın bulunmadığını ifade etmişti.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Filenin Sultanları kupayı kazandı! Maç sonu gözyaşlarıyla gelen itirafFilenin Sultanları kupayı kazandı! Maç sonu gözyaşlarıyla gelen itiraf
Okan Buruk sinyali çaktı! Transfer hamlesini böyle duyurduOkan Buruk sinyali çaktı! Transfer hamlesini böyle duyurdu
Anahtar Kelimeler:
transfer Edin Dzeko son dakika sözleşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da kanlı gece! Art arda cinayetler: 3'ü kadın 6 kişi öldü

Adana'da kanlı gece! Art arda cinayetler: 3'ü kadın 6 kişi öldü

Fatih Altaylı'dan Yeni Parti'nin logosu için sert eleştiri: "Tam bir felaket"

Fatih Altaylı'dan Yeni Parti'nin logosu için sert eleştiri: "Tam bir felaket"

Galatasaray transferde bombayı patlatmak üzere! 10 numaraya dünya yıldızı

Galatasaray transferde bombayı patlatmak üzere! 10 numaraya dünya yıldızı

Oktay Kaynarca'nın partneri sır gibi saklanıyordu! Bomba isim

Oktay Kaynarca'nın partneri sır gibi saklanıyordu! Bomba isim

Altın almayı kolaylaştıracak adım! Yeni sistem devreye girdi

Altın almayı kolaylaştıracak adım! Yeni sistem devreye girdi

Beyaz peynirinde ölümcül bakteri tespit edilen Tahsildaroğlu'ndan açıklama

Beyaz peynirinde ölümcül bakteri tespit edilen Tahsildaroğlu'ndan açıklama

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.