40 yaşında yeni sözleşme! Edin Dzeko imzayı atıyor

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Schalke'de geçiren Edin Dzeko'nun geleceğiyle ilgili belirsizlik sona ermek üzere. Alman temsilcisinin, tecrübeli golcüyle yeni sözleşme konusunda önemli aşama kaydettiği öne sürüldü.

İMZAYA BİR ADIM KALDI

Sky Sports'un haberine göre Schalke ile Edin Dzeko arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor. Tarafların kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atmasının beklendiği, transferin gerçekleşme ihtimalinin ise yüzde 80 ila 90 arasında olduğu belirtildi.

KULÜPTEN DOĞRULAMA GELMİŞTİ

Schalke Sportif Direktörü Frank Baumann da daha önce Dzeko ile yeni sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini açıklamıştı. Baumann, görüşmelerin sürdüğünü doğrularken henüz kesinleşmiş bir anlaşmanın bulunmadığını ifade etmişti.