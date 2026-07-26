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Filenin Sultanları kupayı kazandı! Maç sonu gözyaşlarıyla gelen itiraf

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşma sonrası gözyaşlarını tutamayan başarılı libero Gizem Örge, mücadeleye dizindeki sakatlığa rağmen çıktığını itiraf etti.

Filenin Sultanları kupayı kazandı! Maç sonu gözyaşlarıyla gelen itiraf
Emre Şen

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) bir kez daha dünya zirvesine çıktı. Nefes kesen final mücadelesinde güçlü rakibi Brezilya'yı 3-1 mağlup eden "Filenin Sultanları", 2026 VNL şampiyonu olarak kupayı bir kez daha müzemize getirdi.

GİZEM ÖRGE SAKAT SAKAT OYNADIĞINI İTİRAF ETTİ

Filenin Sultanları kupayı kazandı! Maç sonu gözyaşlarıyla gelen itiraf 1

Şampiyonluk düdüğünün ardından parkede dev bir coşku ve sevinç gözyaşları yaşandı. Karşılaşmanın gizli kahramanlarından milli libero Gizem Örge, maç sonunda gözyaşlarına hakim olamayarak mücadeleye sakat sakat çıktığını açıkladı.

Dizindeki yoğun ağrılara rağmen sahada son ana kadar savaşan tecrübeli voleybolcu, zaferin ardından şu duygusal ifadeleri kullandı:

"Çok zor bir maçtı. Dizimde büyük ağrı olmasına rağmen mücadele ettim. Takıma emek veren herkese teşekkürler. Sonuna kadar savaştık ve kupayı bir kez daha evimize götürdük. Bize destek olan herkese teşekkürler."

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