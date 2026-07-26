Okan Buruk sinyali çaktı! Transfer hamlesini bizzat duyurdu

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken Teknik Direktör Okan Buruk, yayıncı kuruluşa kamp süreci, transfer çalışmaları ve yeni sezon hedefleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, hem teknik ekibin yoğun mesaisini anlattı hem de taraftarlara transfer konusunda güven veren mesajlar verdi.

"DEVAMLI OYUNCU SEYREDİYORUZ"

Yayıncı kuruluşa konuşan Okan Buruk, kamp döneminde sadece saha çalışmalarının yapılmadığını belirterek teknik heyetin günün büyük bölümünü transfer planlamasıyla geçirdiğini söyledi.

"Bizim burada boş vaktimiz olmuyor. İki idmanın olmadığı bölümde de oyuncu seyrediyoruz, transfer çalışması yapıyoruz.

Dolu dolu geçiyor transfer döneminde olduğumuz için. Devamlı aktif olmak zorundasınız, zaman zaman oyuncularla görüşüyorsunuz. Abdullah bey burada, devamla onunla beraberiz, bu toplantıları yapıyoruz."

"BAZI OYUNCULAR İÇİN BEKLEMEK GEREKİYOR"

Sarı-kırmızılı taraftarların transfer beklentisini anlayışla karşıladığını ifade eden Buruk, kulübün en doğru isimleri kadroya katmak için yoğun çaba harcadığını vurguladı.

"Taraftarımız her zaman haklı. En iyisini yapmaya çalışıyoruz, en iyi transferleri yapmaya çalışıyoruz. Başkan ve yönetimimiz bundan sakınmıyor. Taraftarımızın tepkilerini de anlayabiliyoruz. Bazen bazı oyuncular için beklemeniz gerekiyor.

Otelin önüne çıktığımızda da devamlı 'transferler nerede?' diye soruyorlar. Çok haklılar, burada çalıştığımızı, boş durmadığımızı, en iyisini yapmaya çalıştığımızı bilsinler. En iyisi bazen süre alabiliyor."

"TARAFTARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN"

Transfer bütçesi konusunda da açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, yönetimin gerekli adımları atmak için çalıştığını belirtti.

"Taraftarımız, 'Galatasaray oyuncu almayacak mı, para harcamayacak mı?' şeklinde düşünmesinler. En iyisini yapmaya başkanımız çalışıyor. O konuda içleri rahat olsun."

10 NUMARA DÜŞÜNÜYORUZ

Buruk, yeni sezon planlamasında öncelikli bölgenin 10 numara pozisyonu olduğunu ifade ederek, güçlü bir kadro rotasyonu oluşturmak istediklerini dile getirdi.

"Kesinlikle oraya iyi bir oyuncu almayı düşünüyoruz. Onun dışında başka bir şey düşünmüyoruz! 10 numaraya iyi bir oyuncu almayı düşünüyoruz. İçeride yarış olacak, rotasyonlar olacak. Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de bizi iyi götürecek iki 11'imizin olması gerekiyor, bu şart!"

"FUTBOLDA DÜN YOK"

Geçen sezon elde edilen şampiyonluğun geride kaldığını söyleyen Okan Buruk, tüm odaklarının yeni başarılar olduğunu ifade etti.

"Geçen sene şampiyon olduk ama bitti. Şu anda sezon başı kampındayız ve şu anda hiçbir şey kazanmış değiliz. Yeni sezon başladı, kazandığımız bir şey yok. Kazanacağımız çok şey var, sadece bunu düşünmemiz gerekiyor. Futbolda dün yok!"