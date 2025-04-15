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  4. 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'dan 2 yıllık imza! Futbolu bırakmaya hiç niyeti yok...

40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'dan 2 yıllık imza! Futbolu bırakmaya hiç niyeti yok...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.04.2025 21:15
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Son dakika spor haberleri: Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Al Nassr'da gollerini sıralayan Portekizli yıldız için yeni sözleşme müjdesi geldi. Futbolcular arasında en çok para kazanan isim olan Cristiano Ronaldo 2 yıllık mukaveleye imza atmak üzere...

40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'dan 2 yıllık imza! Futbolu bırakmaya hiç niyeti yok...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 40 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Son dakika spor haberleri: 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi Al Nassr ile sezon sonunda bitiyordu. Birçok talibi olan Portekizli yıldız için Al Nassr kulübü olayı daha fazla geciktirmeden devreye girdi ve 2 yıllık sözleşme önerdi.

200 MİLYON EURO KAZANIYOR

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Al Nassr'dan yıllık 200 milyon Euro kazanan Cristiano Ronaldo, bu alanda en çok kazanan isimler listesinde zirvede yer alıyordu.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

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Futbolu bırakmaya niyeti olmayan Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın önerdiği 200 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. İspanyol basınında çıkan habere göre, Ronaldo'nun niyeti 45 yaşına kadar oynayabilmek.

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