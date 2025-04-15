40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'dan 2 yıllık imza! Futbolu bırakmaya hiç niyeti yok...

Son dakika spor haberleri: 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi Al Nassr ile sezon sonunda bitiyordu. Birçok talibi olan Portekizli yıldız için Al Nassr kulübü olayı daha fazla geciktirmeden devreye girdi ve 2 yıllık sözleşme önerdi.
Al Nassr'dan yıllık 200 milyon Euro kazanan Cristiano Ronaldo, bu alanda en çok kazanan isimler listesinde zirvede yer alıyordu.
Futbolu bırakmaya niyeti olmayan Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın önerdiği 200 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. İspanyol basınında çıkan habere göre, Ronaldo'nun niyeti 45 yaşına kadar oynayabilmek.
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