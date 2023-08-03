YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. 400 kınalı keklik doğaya salındı

400 kınalı keklik doğaya salındı

03.08.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Keklik Üretim İstasyonundan getirilen 400 kınalı keklik Bilecik’in yamaçlarında doğaya salındı.

400 kınalı keklik doğaya salındı

Doğada bulunan yaban hayvanlarının korunması, hayvan popülasyonlarının artırılması ve ekolojik yaşamın dengesinin korunması amacıyla Bilecik Valiliği himayesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile 400 kınalı keklik Bilecik’in yamaçlarında doğayla buluştu. Afyonkarahisar Keklik Üretim İstasyonundan getirilen ve doğaya kanat çırpan kınalı keklik sayısının 2002’den bu yana 3 bin 25’e ulaştığı kaydedildi. Kınalı kekliklerin salınımı ile köy halkının ve avcıların koruma bilincinin artırılması hedefleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin’de keçiboynuzu hırsızları jandarma ekiplerince yakalandıMersin’de keçiboynuzu hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı
Yolcu otobüsü tıra çarptı: 2 yaralıYolcu otobüsü tıra çarptı: 2 yaralı
Tıp Fakültesi öğrencisinden 13 gündür haber alınamıyorTıp Fakültesi öğrencisinden 13 gündür haber alınamıyor
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 3 Ağustos Perşembe

İmsak
04:16
Sabah
05:53
Öğle
13:09
İkindi
17:00
Akşam
20:15
Yatsı
21:46
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Köpek balığı beslediler! Dengesini kaybedince...

Köpek balığı beslediler! Dengesini kaybedince...

90 dakika boyunca timsahın ağzında mahsur kaldı

90 dakika boyunca timsahın ağzında mahsur kaldı

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.