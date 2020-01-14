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  4. 41 Burda’da AVM dördüncü yılını Ceza konseri ile karşılıyor

41 Burda’da AVM dördüncü yılını Ceza konseri ile karşılıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.01.2020 13:52 | Son Güncelleme

Kocaeli’de bulunan 41 Burda AVM, 4.

Kocaeli’de bulunan 41 Burda AVM, 4. yaşını birbirinden özel etkinliklerle kutluyor.
İzmit’te vatandaşlara hizmet etmeye devam eden 41 Burda AVM, dördüncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında rap müziğinin sevilen ismi Ceza’yı ziyaretçileri ile buluşturacak. Düzenlediği etkinliklerle Kocaeli’de ilkleri hayata geçiren AVM, dördüncü yıl dönümü kutlamalarını da yine düzenleyeceği etkinliklerle birlikte ziyaretçileriyle kutlayacak. Etkinlikler kapsamında 21 Ocak Salı günü saat 19.00’da ziyaretçilerini ünlü sanatçı Ceza ile buluşturacak olan 41 Burda AVM, aynı zamanda hazırladığı farklı etkinlik ve sürprizlerle misafirlerine özel bir gün yaşatacak.

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