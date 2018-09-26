41 Fenerbahçe, 33 Beşiktaş taraftarına ceza

Polis ekipleri, stadyuma usulsüz giriş yapmak isteyen 45 kişiye 'Spor alanlarına seyirci girişini sağlamak amacıyla elektronik kartı yetkisiz olarak üretmek ve kabul etmek' suçundan, 29 şüpheliye 'Sporda şiddet' suçundan işlem yaptı.

74 KİŞİ SPOR MÜSABAKALARINDAN MEN EDİLDİ

İki takım taraftarı olan 74 şüpheliye 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna' muhalefetten işlem yapılarak şüpheliler tüm spor müsabakalarını seyirden men edildiği öğrenildi. Bazı şüphelilerin gözaltına alınma anları polis kameraları tarafından görüntülendi.

