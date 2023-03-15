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  4. 41 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'na çağrıldı! Milli takımı bırakmıştı...

41 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'na çağrıldı! Milli takımı bırakmıştı...

15.03.2023 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

41 yaşındaki Zlatan Ibrahimović, Euro 2024 Elemeleri için İsveç kadrosunda kendine yer buldu.

41 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'na çağrıldı! Milli takımı bırakmıştı...
Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic

İSÇ İsveç
Yaş: 42 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
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41 yaşında olmasına rağmen hala üst düzey futbol oynayan Zlatan Ibrahimovic, milli takıma geri döndü. Kariyerini Milan'da sürdüren İsveçli oyuncu, ülkesinin Euro 2024 kadrosuna dahil edildi.

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BELÇİKA VE AZERBAYCAN

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41 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, İsveç'in Belçika ve Azerbaycan maçları kadrosuna dahil edildi. Zlatan, milli takım formasıyla şu ana kadar çıktığı 118 karşılaşmada 62 gole imzasını attı.

2016'DA BIRAKMIŞTI

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41 yaşındaki deneyimli futbolcu, 2016 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli takımı bıraktığını açıklamıştı.


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