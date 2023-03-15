41 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'na çağrıldı! Milli takımı bırakmıştı...

41 yaşında olmasına rağmen hala üst düzey futbol oynayan Zlatan Ibrahimovic, milli takıma geri döndü. Kariyerini Milan'da sürdüren İsveçli oyuncu, ülkesinin Euro 2024 kadrosuna dahil edildi.
41 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, İsveç'in Belçika ve Azerbaycan maçları kadrosuna dahil edildi. Zlatan, milli takım formasıyla şu ana kadar çıktığı 118 karşılaşmada 62 gole imzasını attı.
41 yaşındaki deneyimli futbolcu, 2016 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli takımı bıraktığını açıklamıştı.