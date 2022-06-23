43 yaşındaki Mine Tugay'ın mini elbiseli paylaşımı nefes kesti! Yeşillikler içerisinde poz verdi

İlk kez Gülbeyaz dizisinde oynayarak televizyon sektörüne giriş yapan ve oyunculuğa tiyatro ile başlayan Mine Tugay, Instagram'da 3,8 milyon takipçiye sahip. Tugay, oyunculuğu dışında pozları, fitliği ve güzelliğiyle de sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu bu kez mini elbiseli paylaşımıyla büyüledi.

43 YAŞINDAKİ MİNE TUGAY'IN MİNİ ELBİSELİ PAYLAŞIMI NEFES KESTİ!

Son olarak Gülümse Kaderine dizisinde Neval karakterini canlandıran ve Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Şeniz rölüyle bilinen isim, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

43 yaşında fitliği ve güzelliğiyle dikkat çeken isimden bu kez mini elbiseli bir paylaşım geldi.

SPOR YAPARKEN ÇEKİLDİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Yeşillikler içerisinde siyah elbisesiyle poz veren ünlü isim, spor yaparken çekildiği anları da yine takipçileriyle paylaştı.

İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...



